Estrada de bons ventos

O panorama turístico ao Litoral Oeste do Ceará vai receber um empurrãozinho legal. É que o Governo do Estado está projetando uma repaginada das boas na rodovia CE-021. É por esse caminho que se pode ter acesso à Praia do Preá, no município de Cruz. Para se ter ideia da importância do local, vale notar que 33% da Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, apesar do nome, fica em Preá. Com a descoberta dos ventos cearenses por praticantes de esportes náuticos, a Vila vem ganhando ao longo dos anos novos sotaques e, claro, um novo desenho econômico. Daí, entre outros aspectos, a requalificação da estrada. A Secretaria do Turismo pretende investir lá até R$ 18,784 milhões. E já lançou licitação internacional para selecionar empreiteira. Rodovias bem estruturadas têm a ver não só com vaivém de carros, mas com segurança e saúde. E, nesse caso, com competitividade num meio que se mostra extremamente disputado.

Memória e arte

E do outro lado, uma notícia bacana: após 10 anos sem atividades aos domingos, o Museu do Aracati - no Litoral Leste - está reabrindo a portas no fim de semana. E receberá apresentação do evento Canoa Blues, em novembro.

Livro de frases

Do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre a implantação de escolas cívico-militares: “O ideal é começar pelos estados que querem e pelos municípios que os prefeitos também querem”. Imagine se fosse começar pelos que não querem.

Tempo e espaço

O médico Lucílvio Girão deixou a Câmara de Fortaleza mas a Câmara de Fortaleza não saiu de dentro dele. Só isso explica o discurso que ele fez no plenário da Assembleia, onde é deputado do PP, para pedir que a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura aumente a calçada na ponte rio Cocó, na Avenida Engenheiro Santana Júnior.

Algo não está certo

Das duas, uma: ou o discurso de Lucílvio Girão demonstra um inquestionável deslocamento do político - estaria no lugar errado no momento errado - ou demonstra um inquestionável deslocamento da própria política.

Acolhida

O Tribunal de Justiça do Estado agendou para o próximo dia 22 encontro do Curso Preparatório Psicossocial e Jurídico para Pretendentes à Adoção. Trata-se de capacitação necessárias para a habilitação no Cadastro Nacional de Adoçã. Será no auditório Agenor Studart (Rua Desembargador Floriano Benevides, 220 - Edson Queiroz), no turno da manhã.

PÍLULAS

Programa de intercâmbio estudantil no exterior lançado pelo Governo do Estado tem a palavra final: só podem participar alunos da escola pública que não tenham sido reprovados no ano anterior.

