Eleições suplementares: TRE mira na segurança

Representantes do setor da segurança pública e do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará se reuniram hoje. Também participaram do encontro o juiz da 81ª Zona Eleitoral, Eduardo Braga Rocha, que presidirá a eleição suplementar para prefeito e vice de Tianguá, e a juíza da 41ª Zona Eleitoral, Juliana Porto Sales, que presidirá a eleição suplementar para prefeito e vice do município de Irauçuba.

A pauta da reunião, coordenada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, e o vice-presidente e corregedor, desembargador Inácio Cortez, foi a articulação da segurança para os pleitos, em 27 de outubro.

Participaram ainda os juízes da Corte, Eduardo Scorsafava (presidente da Comissão de Segurança do TRE) e Roberto Viana, os juízes auxiliares, Daniel Carneiro e Rommel Conrado, as juízas da Comissão de Segurança, Adriana Dantas, Alda Holanda e Leopoldina Fernandes, bem como o procurador regional eleitoral, Anastácio Tahim e o chefe de Cartório da 41ª Zona, Márcio Lopes Cruz. A reunião contou ainda com representantes da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal, bem como Agência Brasileira de Inteligência (AB