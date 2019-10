Educação na prancheta

A Prefeitura de Fortaleza está engatilhando a construção de três novos centros de educação infantil. As unidades ficarão no Bairro Jangurussu, duas das quais no Residencial Luiz Gonzaga, um superlativo empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida - uma ao custo de R$ 3.609.591,96 e outra prevista para absorver R$ 4.167.825,68, somando R$ 7.777.417,64. O Luiz Gonzaga reúne 1.720 apartamentos, com capacidade de abrigar cerca de 8,5 mil pessoas, o que se aproxima do dobro dos moradores do município de Guaramiranga, no Maciço de Baturité. O terceiro será implantado no Residencial José Euclides Ferreira Gomes, que tem dimensões até mais amplas, contemplando 2.992 famílias - cerca de 15 mil pessoas, o que se equipara à população de Nova Olinda, no Cariri. Projeta-se lá investimento de R$ 3.819.007,97.

Caminho

A dinheirama para bancar as novas escolas tem origem externa. Virá do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), por meio do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento. A instituição tem sido parceira importante de gestão de Roberto Cláudio (PDT).

Parcela

A soma dos valores empregados nas três unidades supera R$ 11,5 milhões. O orçamento reprenta 10% do que o Município deve empregar nas obras de reforma da Avenida Beira Mar.

Todos os cantos

E pode ter certeza: num contexto eleitoral, como o de 2020, isso faz uma diferença danada. Tanto numa região quanto na outra.

Clube dos devedores

Leva a assinatura do vereador Benigno Júnior (PSD) projeto que visa à regularização dos débitos de IPTU dos imóveis usados como sedes por clubes sociais em Fortaleza. A matéria propõe reduções nos valores principais e em juros e multas.

Brancas nuvens

O projeto de Benigno não faz menção a valores do IPTU devido pelos clubes.



Lonas

Fortaleza, Aracati, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Itapipoca receberão atividades da sexta edição do Festival Internacional de Circo do Ceará. A agenda será aberta no próximo dia 12, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, e se encerrarão dia 24, no Largo da Igreja de São Sebastião, em Itapipoca.



PÍLULAS

A Assembleia Legislativa recebe hoje a segunda edição do Congresso Cearense de Direito Eleitoral. O evento, que começa às 8 horas, será realizado no Auditório João Frederico, no anexo.

