Educação na pauta

A Prefeitura de Fortaleza vai empatar até R$ 6,724 milhões na construção de dois novos centros de educação infantil. O projeto prevê a instalação de ambas as unidades no Conjunto Prefeito José Walter - no limite entre a Capital e o município de Maracanaú. Fortaleza dispõe hoje de 160 unidades de ensino exclusivamente voltadas para educação de crianças. Dessas, 138 são centros de educação infantil (CEIs) e 95 são creches conveniadas, que atendem crianças de um a 5 anos de idade. Também há 145 escolas municipais que com turmas de pré-escola. O dinheiro para bancar as novas instalações vem de contrato entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), no programa Fortaleza Cidade com Futuro.

Bate-bola

Curiosidade: o Fortaleza Cidade com Futuro havia sido projetado para buscar sustentação para a Copa das Confederações (2013) e a Copa do Mundo de Futebol (2014). Tanto deu certo que acabou sendo espichado para obras dos setores de saúde e de educação.

Eles são os caras

A comissão especial que vai analisar o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro tem reunião amanhã. Deve ser apresentado um roteiro do trabalho da relatoria. Só há dois cearenses no grupo: Moses Rodrigues (MDB), como titular, e Leônidas Cristino (PDT), na suplência.

Tributo

O deputado Queiroz Filho (PDT) está propondo que a Assembleia crie comenda para nomes relevantes na educação. Queiroz não nega: está inspirado pela Medalha Paulo Freire, na Câmara Municipal de Fortaleza, e pelos bons resultados do Ceará na área.

Blindada

Até ontem ninguém da bancada da bala - ou da necropolítica - ou da bancada dos púlpitos havia protestado contra a ideia de se homenagear a educação. Ainda.

Emepê

O Ministério Público do Ceará, que não raro dá o ar da graça em questões de saúde, lança sexta-feira que vem o projeto Rede MPSUS Ceará – Diálogos Sobre a Saúde Pública. A atividade é aberto a integrantes do MP, servidores, estagiários e colaboradores. A rede MPSUS existe no Ceará por conta de parceria com a Secretaria da Saúde do Estado.

PÍLULAS

Assembleia Legislativa e Universidade de Fortaleza (Unifor) agendaram para 4 de outubro palestra do ministro do STF Ricardo Lewandowski. Tema Direito Constitucional. No dia seguinte, a Constituição do Ceará completará 30 anos.

