E o discernimento?

No mesmo dia em que a Câmara dos Deputados celebrava o saber - o Dia Nacional do Incentivo à Leitura, segunda-feira última -, o Ministério da Educação anunciava o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil. É contraditório. Enquanto se põem com uma mão dinheiro do contribuinte, tempo e retórica numa solenidade em favor do conhecimento, com a outra tira-se o recurso que banca justamente o conhecimento. É correto que se arrisque o diagnóstico de uma generalizada incapacidade do País de julgar o que é certo ou errado? Na medida em que se tem aplausos para o sufocamento da educação, é legítimo, sim. Tudo é possível.

Amplitude

Mais de 37 mil crianças já foram beneficiadas com o projeto Valores Humanos na Educação, do Instituto Myra Eliane, em parceria com o Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil. A ação já alcança onze municípios cearense (Aquiraz, Caucaia, Brejo Santo, Eusébio, Horizonte, Juazeiro, Maracanaú, Milagres, Pindoretama, Redenção e São Gonçalo do Amarante).

Agregando valores

O projeto Valores Humanos na Educação foi implantado em mais de 320 escolas. O objetivo é agregar à Matriz Curricular definida pelo Ministério da Educação (MEC) o ensino de valores como paz, verdade, retidão, amor e não-violência.

Index

Tramita na Câmara federal projeto que torna inelegíveis o cônjuge e parentes de membros do Tribunal de Contas da União (TCU) e de membros de tribunais de contas de estados e de municípios. Também são alcaçados parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção.

Faz sentido

A justificativa da proposta indica que “não seria absurdo afirmar que, a fim de angariar apoio eleitoral para pessoas próximas, o poder de atuação de um ministro ou de um conselheiro (...) é enorme e, se mal usado, pode desequilibrar completamente o processo eleitoral”.

Livro de Frases

Do vereador Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara de Fortaleza, sobre a ideia de mudar o Legislativo Municipal para a área central da cidade. “O Centro tem grande circulação de pessoas e a proposta vai contribuir para a revitalização da região. Acreditamos que levará vida nova ao Centro de Fortaleza”.

Feito raro

E o vereador Odécio Carneiro (SD) conseguiu ontem unir situação e oposição na Câmara de Fortaleza. Ele tentou desancar a ideia de se mudar o Legislativo para o Centro. Disse que ignorava as articulações e despejou críticas. Foi bombardeado por um lado e outro. Afinal, há mais de seis anos se discute a transferência.

Fé

A política tem mesmo um lado místico. Foi só o ex-deputado Flávio Sabino dizer que o desentendimento entre ele e seu tutor, deputado Wagner Sousa (Pros), é "briga de irmãos", surgiram nas redes sociais menções a dois personagens bíblicos, filhos de Adão e Eva.

PÍLULAS

Onze projetos que tramitam na Câmara de Fortaleza sugerem que a Prefeitura instale piso intertravado em ruas da cidade. Desses, oito levam o jamegão do vereador Jorge Pinheiro (PSDC). Sim: oito! José Barbosa Porto (PRTB) assina três e Gardel Rolim (PPL) responde por outro.

