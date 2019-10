Decisão de R$ 1,84 bilhão

Em meio ao gravíssimo desastre ambiental causado por manchas de óleo no litoral nordestino, pelo menos uma notícia interessante pode ser avistada pela Região: a aprovação, pelo Congresso Nacional, de projeto de lei que garante R$ 1,849 bilhão para operações de crédito rural. Essa dinheirama será aportada nas superintendências de desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Norte (Sudam), devendo servir também para o cumprimento de decisões judiciais. Considerando os estragos que haviam sido feitos de 2012 a 2018 na agricultura pela seca no Nordeste, assim como os incêndios este ano na Amazônia, pode ser até que o dinheiro não supra as necessidades. Mas pelo menos pode servir de ajuda.

Quase um rasante

Por falar em manchas de óleo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no exercício da Presidência da República, juntou ontem uma comitiva e foi a Alagoas e Sergipe, ver os estragos do desastre ambiental. Mas voltou rapidinho para o conforto do gabinete em Brasília.

Ora, ora

Quando surgiu em Fortaleza, em 2006, o serviço de atenção à saúde por meio de motocicletas - as "motolâncias" - foi criticado sem dó pela oposição à gestão municipal. Havia quem dissesse não haver segurança no trânsito para garantir eficiência às motos.

Novos tempos

Pois agora, a própria oposição montou em proposta de criação de um programa permanente de compra de motolâncias. Os tempos mudam, os discursos e as posturas também.

Outro campo

O ex-jogador de futebol Dunga, atualmente técnico fora de atividade, dá palestra hoje na Assembleia Legislativa. Dunga vem a Fortaleza a convite da Central Única das Favelas (Cufa).

Pódio

A Câmara federal tem discutido formas de proteção à mulher atleta vítima de violência física ou sexual. Só há dois parlamentares cearenses na Comissão de Esporte, que vem tratando do tema: Domingos Neto (PSD) e André Figueiredo (PDT).

Livro de Frases

Do deputado Marcos Sobreira (PDT), sobre o desastre do óleo no Nordeste: “Uma investigação é necessária e urgente. Esse caso está saindo da proporção ambiental e está invadindo a saúde, economia, o turismo e a renda de muitas famílias que dependem do mar para sobreviver”.

PÍLULAS

Hoje e amanhã há duas perguntas no palco do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri, em Juazeiro do Norte: “Onde mora Sebastião?” e “Pedro, que horas são?”. São duas peças teatrais. E com acesso gratuito.

