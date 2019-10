Contra o crime e a ignorância

A Assembleia Legislativa faz hoje audiência sobre a legislação que define o feminicídio como crime. Acredite: embora sejam fartas e gravíssimas as ocorrências de assassinatos de mulheres em razão do gênero, há quem conteste a história. Pior: além de desprezar os danos que situações assim causam, ainda tentam impor um duvidoso humor o problema - o caso do deputado André Fernandes (PSL), que gravou vídeo e o distribuiu em redes sociais sugerindo que “feminicídio é o contrário de homicídio” é referência do mau gosto e da desinformação. O evento de hoje na AL foi requerido pelo deputado Acrísio Sena (PT), e está agendado para começar às 15h.



Voz

Fala de Acrísio: “A partir da aplicação da Lei Maria da Penha houve uma expressiva mudança de postura da sociedade e os números demonstram isso. À luz destes dados, queremos consolidar referências da luta em busca do combate mais efetivo a este tipo de crime”.

Não mangue: é sério

Fala de André Fernandes: “Homicídio é o crime de assassinato contra o ser humano, contra alguém da espécie homo sapiens. Se você defende (!) o feminicídio, está sendo preconceituoso, porque está dizendo que a mulher não se encaixa na espécie homo sapiens”. Acredite: ele disse isso e deixou gravado para quem quiser ver.

Perda

O deputado André Fernandes não anunciou nas redes sociais, nas quais se manifesta com mais frequência do que no plenário, se vai participar da audiência de hoje. Poderia ir. Há muito o que aprender, claro.

O fazer

A Prefeitura de Fortaleza agendou para este mês 17 feirinhas de empreendedores. O principais pontos são os terminais de integração de transpe, mas vai haver também nos vapt-vupts e no aterrinho da Praia de Iracema.

Às claras

A Câmara de Fortaleza faz hoje audiência incomum, avaliando proposta de mudança de nome de rua. Foi o presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT) quem requereu a atividade.

Livro de Frases

Do deputado Renato Roseno (PSOL), sobre a travesti Dandara dos Santos, assassinada há dois anos: “Ela foi alvo do ódio. Falar da história dela é essencial no combate ao preconceito. Esse caso não pode cair no esquecimento”.

PÍLULAS

Leva a assinatura da vereadora Ruthmar Xavier (PR) projeto que cria um certo “programa de incentivo a escritores servidores públicos municipais” de Fortaleza. Vai gerar ciumeira, só pode. E os músicos? E os pintores? E os mágicos? E quem não é servidor? Isso tem nome: jogar pra torcida.