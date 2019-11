Com a cultura em dia

De modo geral, os dicionários definem o verbete "cultura" como um conjunto de bens que contempla conhecimento, arte, crenças, lei, moral, costumes e todos os demais hábitos e aptidões incorporados pela humanidade. Não apenas por indivíduos em família ou por grupos específicos. A isso se pode chamar também de diversidade. Pois bem: hoje é o Dia Nacional da Cultura Brasileira. Mais do que uma data oficial instituída para festejar aspectos do País, trata-se de uma oportunidade de reflexão social. E como isso é necessário, né?

Águia

O Dia Nacional da Cultura foi estabelecido por lei em 1970. Em pleno regime militar, portanto. A referência é o aniversário de nascimento do jurista, político, escritor e diplomata baiano Rui Barbosa (1849-1923).

Ambiente cultural

A propósito, a Escola Porto Iracema das Artes cumpre hoje agenda que trata de temas ambientais. E isso tem muito a ver com cultura, sim. Haverá, a partir das 16 horas deste terça, debate, performance, projeção de fotos e pocket show. A Escola funciona na Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema, coladinha no Centro Dragão do Mar.

Rango

E, fora do arco cultural, a Defensoria Pública do Ceará marcou para hoje a inauguração de sede dos núcleos de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência e o Especializado em Execuções Penais. Creia: antes da solenidade já se postou diante do imóvel, no Parque Manibura, um carrinho de venda de comida de rua.

Usina

A CPMI das Fake News, no Congresso, deve ouvir hoje os responsáveis pelo site Terça Livre - considerado um dos mais abundantes espalhadores de notícias falsas na Internet. Só há dois cearenses no colegiado: Luís Eduardo Girão e a deputada Luizianne Lins (PT).

Vai andar

Está mais perto do que longe o fim da tramitação na Câmara federal do projeto que cria a Política Metropolitana de Mobilidade Urbana. Trata-se de um antigo débito da política com o crescimento e a segurança nas cidades. A matéria, que desde 2012 está imóvel no engarrafamento do Legislativo, também institui o Pacto Metropolitano da Mobilidade Urbana e o Sistema de Informações dos Transportes Metropolitano.

Engatou a segunda

O parecer sobre a Política de Mobilidade deve ser apresentado hoje. Somente um parlamentar cearense integra a comissão especial designada para analisar a proposta: é Leônidas Cristino (PDT).

PÍLULAS

Para evitar enguiços, a Prefeitura de Fortaleza instituiu uma força-tarefa para cuidar da migração das contas-salários dos servidores, que estão mudando de banco. Até o próximo dia 26 vai haver atendimento específico em posto montado no estacionamento do shopping RioMar Fortaleza, no bairro do Papicu.

