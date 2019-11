Código de inovações

O novo Código da Cidade, conjunto de regras em Fortaleza que dá conta de substituir o já defasado Código de Obras e Posturas, que havia sido implementado em 1981 - há 38 anos, portanto -, tem um olhar interessante para novos negócios, o que não havia como ser previsto 10 mandatos de prefeito atrás. As inovações dizem respeito a elementos urbanos que dão apoio ao empreendedorismo, como a regulamentação dos escritórios virtuais, espaços de co-working (escritórios compartilhados), foodtrucks (caminhões de comida) e parklets (estruturas de descanso). Os termos são estrangeirismos, ok, mas têm se inserido definitivamente nas cenas locais. O foco é o funcionamento das atividades em residências unifamiliares e multifamiliares.

Caixa

De 2007 a 2018, o BNB empatou R$ 25,49 milhões com 301 projetos sociais. Todos por intermédio de recursos incentivados. O Banco diz que as iniciativas beneficiaram 63,9 mil pessoas.

Na rede

Os editais sobre a seleção estão no endereço www.bnb.gov.br, no link “Responsabilidade Socioambiental - Informes Socioambientais”. As entidades podem enviar os projetos para o e-mail socioambiental@bnb.gov.br.

Maratona

Termina hoje o III Mutirão de Sentenças e Baixas Processuais, em todas as unidades do Poder Judiciário do Ceará - mas nas que estiverem implantando o Sistema de Automação de Julgamento eletrônico a força-tarefa vai até o próximo dia 18.

Meta

A principal ação é o aumento da produtividade. Há ainda os objetivos da agilização dos processos e de cumprimento de metas. A estratégia é considerada tão importante, que está sendo coordenada pela Presidência e pal Corregedoria do Tribunal.

Outra frente

A propósito, o Judiciário nem encerrou uma maratona e já começou outra. É a do Mês Nacional do Júri, que agrega no Ceará 370 processos. A ideia é priorizar o julgamento de processos de crimes de feminicídio, de homicídios cometidos por policiais e de homcídios que tiveram policiais como vítimas, entre outros casos.

Numerologia

Esta é a segunda versão do Mês Nacional do Júri. A primeira foi em novembro de 2017, quando no Ceará se julgaram 362 processos em meio a 4.112 sessões no Brasi todo.

PÍLULAS

Amanhã é o Dia da Cultura. A data não é só de festividades, mas também de reflexões. No mês todo haverá atividades, algumas em paralelo com as do Mês da Consciência Negra.

