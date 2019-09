Cenas dos próximos capítulos

Assembleia está articulando a criação de um conselho e de um fundo estaduais para destinar recursos à saúde mental. Pode parecer atividade comezinha, na criação de leis, mas não é. Primeiro, porque seria o coroamento de uma intensa campanha realizada no decorrer de setembro, centrando esforços na defesa da saúde mental, no combate à depressão e na prevenção do suicídio. Depois, porque quebraria um preconceito inexplicável que existe há anos, segundo o qual a política em vez de enfrentar problemas do gênero acabava por tangenciá-los. Ou pior, aplicavam omissão em vez de buscar soluções, por fazer de conta que as demandas não existiam. O deputado Evandro Leitão (PDT) diz que a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, já instituída na Casa, quer levar a abordagem para cidades do interior.

Mudança

O empresário Abelardo Rocha Neto assume na próxima terça-feira, 1º de outubro, a presidência do Grupo Edson Queiroz. As vice-presidências terão Aélio Silveira (Administração) e Roberto Costa (Relações Institucionais).

Conselho

Os empresários Edson Queiroz Neto e Igor Queiroz deixam as funções executivas que vinham exercendo e passam a atuar exclusivamente como integrantes do Conselho de Administração.

Comunicação

Edson Neto também deixa a superintendência do Sistema Verdes Mares, sendo substituído por Ruy do Ceará.

Sentindo na pele

O vereador Didi Mangueira (PDT) está propondo que a Prefeitura distribua protetor solar a pessoas portadoras de albinismo - os “gazos”, como se dizia popularmente, numa referência deseducada à falta de melanina, pigmento que dá cor a pele, cabelo e olhos.

Cuidado

O projeto de Didi é clonado, mas não deixa de ser justo. Cidades como Maceió (AL), com sol tão inclemente quanto o de Fortaleza, já fazem essa distribuição desde 2008.

Mais um

Enquanto isso, no interminável festival de gratuidades que os vereadores costumam dedicar ao IPTU - invariavelmente com pouco e nenhum resultado -, Joaquim Rocha (PDT) está propondo agora que sejam isentos do imposto portadores de doenças consideradas graves ou que tenham dependentes nessa condição.

PÍLULAS

A UFC está realizando, até novembro, o “Ciclo de Palestras e Vivências: Espaços de Amor, Cura e Cultura de Paz”. Trata-se de uma contracorrente para a onda de ódio que se espalha, sobretudo em redes sociais na internet. Veja mais em https://bit.ly/2lSDMFj.

