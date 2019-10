Caju: da castanha à lei

Parlamentar mais identificado com a defesa do uso de armas e com críticas sistemáticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente - o qual já chegou a propor a “explosão” -, o deputado Manoel Duca (PDT) deixou de lado esses temas e está mirando agora em direção diferente. É dele proposta de instituição no Ceará de uma Política de Incentivo à Cajucultura. E creia: embora trate-se de um ramo da agricultura explorado há séculos no Estado, faltam medidas organizadas que valorizem a produção. O texto aborda temas como incentivo a inovações, redução de perdas na cadeia produtiva e apoio à pesquisa. O deputado arregimentou o apoio dos colegas e correligionários Romeu Aldigueri e Nezinho Farias.

Fala

Palavras de Manoel Duca: “O caju é uma das poucas culturas que geram emprego e renda no período da entressafra no campo, sendo forte elemento (...) mitigador do êxodo rural”.

Livro de Frases

Do deputado Salmito Filho (PDT): “Ou aprendemos a conviver com a nossa realidade, construindo de modo sustentável, ou vamos sempre responsabilizar a natureza por nossos problemas”.

Pelo cano

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante está se articulando para a concessão os serviços de água e esgoto. E abriu consulta sobre o tema - que, é certo, vai desembocar no bolso do contribuinte.

Numerário

O dinheiro envolvido nos sistemas não é gotinha não. Conforme o projeto, o investimento para São Gonçalo do Amarante é de R$ 113 milhões, sendo R$ 30 milhões para abastecimento de água e R$ 83 milhões para esgoto.

A voz

A cantora Marília Lima, nome cearense com projeção na cena nacional do blues, vai abrir o Festival Canoa Blues, que chega à 12ª edição. Marília se apresentará no Centro Cultural BNB de Fortaleza no próximo dia 8, a partir das 19h30min, em show gratuito. O evento segue para Canoa Quebrada (Aracati), em 15, 16, 17 e 22 próximos.

Movimento

A trajetória do desembargador Durval Aires Filho nos meios jurídicos, jornalísticos e literários renderam a ele a Medalha Boticário Ferreira - homenagem da Câmara de Fortaleza proposta pelo presidente, Antônio Henrique (PDT).

PÍLULAS

Hoje é o Dia do Saci. A data integra o Calendário Oficial de Fortaleza desde 2007, por artes do vereador Guilherme Sampaio (PT), menino malovido que só ele.

