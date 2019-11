Bens arquitetados

A Secretaria de Cultura de Fortaleza assina o Prêmio de Intervenção do Patrimônio Arquitetônico 2019. O "Pipa" (creia: a sigla é essa!) é aberto a graduandos e graduados em Arquitetura e Urbanismo, e contemplará oito trabalhos finais de curso com temática sobre bens histórico-culturais da cidade. O prêmio tem significado maior do que o valor financeiro. Os três primeiros posicionados receberão R$ 4 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente. Os cinco restantes terão menções honrosas. As inscrições seguem até 18 de dezembro, na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (Rua do Rosário, 77 - Centro).

E por falar em Cultura, saiba: a Secretaria da Cultura do Estado lança hoje o I Prêmio Culturas Indígenas do Ceará. Trata-se do reconhecimento e valorização de iniciativas culturais dos povos indígenas.

A apresentação será feita na XXIV Assembleia Estadual dos Povos Indígenas, na Lagoa da Encantada (Aquiraz), onde se localiza o povo Jenipapo Kanindé.

Leva a assinatura do vereador Odécio Carneio (SD) projeto que proíbe o uso dos termos "Vossa Excelência" e "Doutor" na administração pública municipal de Fortaleza. Além de não ter importância nenhuma, a matéria é clonada - foi copiada de um decreto do presidente Jair Bolsonado editado em abril passado.

Frase do vereador Gardel Rolim (PDT), sobre a Câmara de Fortaleza - onde parlamentares, educadores e pastores evangélicos andaram se estranhando: “Esta é uma Casa de diálogo, do debate respeitoso. Divergir é natural da democracia”. Tá bom!

A propósito, a Prefeitura de Fortaleza está planejando a construção de um Centro de Parto Normal. A licitação está marcada para o próximo dia 26.

A Brinquedoteca da Faculdade de Educação da UFC fará amanhã das 8h30min às 11h30min a quinta edição do Brincar para Crescer, que busca desenvolver as crianças de 6 meses a 12 anos por meio do resgate da cultura de brincar. Das 8h30min às 11h30min. As atividades são monitoradas por especialistas e, saibam papais e mamães, totalmente gratuitas.

A Unifor vai selecionar para publicação obras acadêmicas inéditas escritas em língua portuguesa. Os trabalhos devem ser provenientes de grupos de estudo, grupos de pesquisa ou projetos acadêmicos desenvolvidos sob coordenação ou de autoria dos docentes da graduação. Inscrições neste link: https://bit.ly/2PDyWbd.

