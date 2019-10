Aula de Constituição

Mais do que uma solenidade formal e, como outras muitas, sonolenta, o seminário de Direito Constitucional que a Assembleia Legislativa realizou ontem, marcando os 30 anos da Constituição do Ceará, promulgada em 1989, foi uma aula de história.

E das mais bacanas. “Precisamos fazer a defesa intransigente da nossa Constituição e da nossa democracia para garantir os direitos dos cidadãos e manter as instituições fortes”, observou o deputado Evandro Leitão (PDT).

O ministro Ricardo Lewandovski, do Supremo Tribunal Federal, participou do evento, falando sobre os desafios contemporâneos do federalismo brasileiro - que, cá entre nós, não são poucos nem amenos nesses dias de Bolsonaro.