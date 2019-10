Ambiente que qualifica

Questões ambientais (mal resolvidas, diga-se) levaram recentemente o Brasil para o centro de discussões internacionais. Há queimadas na Amazônia, manchas de óleo no Nordeste, o Papa Francisco I repreende publicamente políticas que desrespeitam a natureza e populações indígenas e, em oposição, o presidente Jair Bolsonaro diz que "a Amazônia não é da p... da árvore nem do índio". Pois bem: em busca de qualificação, o Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais do Ceará (Sindiverde) realiza no próximo dia 24 o curso “Descomplicando o Regulatório Ambiental”. Será no Auditório da Fiec, em Fortaleza, das 18h30min às 20h30min.

Simples assim

O curso será ministrado pela especialista Laiz Hérida. E visa a instruir o empresário para ficar em conformidade com os órgãos e o meio ambiente. Inscrições em sindiverde@sfiec.org.br.

Ali e alhures

Depois que a Prefeitura de Fortaleza lançou projeto de preparação para o Enem, começaram a pulular no Interior iniciativas do gênero. É o caso de São Gonçalo do Amarante.

Em pauta

O Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência está na pauta de hoje na Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte. A partir das 15h, com a participação do deputado Acrísio Sena (PT), que assina o projeto na Assembleia.

Subo neste palco

Falando em Cariri, saiba: o elenco é grande e de peso, com Gal Costa, Nando Reis, Siba e Curumim, além de artistas locais. Todos na Mostra Sesc de Culturas Cariri 2019, de 8 a 12 de novembro. Serão mais de 300 atividades em 23 cidades.

Não é trivial

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) apresentou projeto na Câmara visando a criar nas escolas de Fortaleza um programa que chama de “Trivium”. Para “capacitação de profissionais para o ensino das artes liberais da lógica, da gramática e da retórica”.

Tem dono

Até aí, tudo ok. Só que não. Se a ideia de Jorge Pinheiro passar, o setor público estará se curvando a interesses particulares. O Trivium já existe há vários anos e pertence a uma empresa do Rio de Janeiro chamada “Escola de Artes Liberais”.

PÍLULAS

Começa na próxima quarta-feira a terceira edição da Feira do Conhecimento, promovida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado. Na agenda paralela,

