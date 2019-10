Ambiente em discussão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara federal agendou para amanhã reunião com coordenadores das frentes parlamentares ambientalistas nos estados. Acredite: há apenas quatro parlamentares nordestinos no colegiado - o que representa uma perda de oportunidade significativa diante de demandas graves na região, principalmente por conta do derramamento de óleo no litoral dos nove estados. Do Ceará, somente os deputados Célio Studart (PV) e Leônidas Cristino (PDT) participam do grupo, como titulares. Os outros dois do Nordeste são pernambucanos.

Guardas

O Congresso Nacional lança hoje mais uma frente parlamentar. Dessa vez, em defesa das guardas municipais - sim, você leu certo: "das" e não "dos". O grupo tem apoio de 217 deputados e senadores, incluindo da bancada cearense.

Zero a zero

Nos último anos, frentes parlamentares - vamos admitir! - têm tido resultados do mesmo naipe dos das CPIs. Ou seja, nenhum.

Olhar

Vale observar que a frente está sendo articulada exatamente um ano antes das eleições de 2020. E que a segurança, o que também compreende as guardas, continua à frente das pautas políticas.

Daqui

Tem sotaque bem cearense a agenda do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza para este mês das crianças. A programação inclui até oficina de fantoches - os "mamulengos", como se diz por aqui -, sábado próximo.

Livro de Frases

Do deputado Carlos Felipe (PCdoB), sobre imprecisões nos limites territorais entre Ceará e Piauí: “Existem algumas comunidades que estão em pânico com essa questão”. Ele lembra que há um ordenamento jurídico e institucional, e que a Procuradoria Geral do Estado está atenta ao problema.

Como fazer?

Carlos Felipe não deixa de ter razão: a PGE está mesmo atenta. O problema não é esse, mas a falta de pessoal. O órgão hoje passa por autênticos perrengues por não ter procuradores suficientes para todas as demandas.

PÍLULAS

A Assembleia Legislativa faz amanhã sessão para celebrar os 11 anos de funcionamento do Programa de Educação Contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. O requerimento é da deputada Érika Amorim (PSD).

