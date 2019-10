Alcolumbre vai à praia

Do microblog Twitter do presidente do Senado, Davi Alcolumbre: "Embarco para acompanhar a situação das praias atingidas pelo vazamento de petróleo, que já atingiu mais 200 localidades. É considerado um dos maiores desastres ambientais da história do país".

Alcolumbre está guardando o lugar de Jair Bolsonaro, que foi passear na Ásia.

A comitiva do presidente do Senado vem hoje para a Região Nordeste para averiguar a situação das praias atingidas pelo vazamento de petróleo. O grupo segue primeiro para Barra de São Miguel, em Alagoas, e Aruana, em Aracaju (SE). O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e autoridades estaduais e municipais devem acompanhá-lo, assim como senadores do Nordeste.

Espera-se que a viagem não seja mais um mise-én-scéne em cima da tragédia e às custas do dinheiro público. E que sirva, ao menos, de indício de que o governo está minimamente preocupado com o ambiente.