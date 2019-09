Agenda de investimentos

O Banco do Nordeste abriu diálogo com entidades dos setores produtivos do Ceará para agendar a alocação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2020. E fez um tête-à-tête ontem com representantes de segmentos para definir um plano de destinação do crédito. A definição deve observar volume, atividades econômicas, portes dos empreendimentos e região em que se encontram os projetos atendidos. O caso local é só uma escala de um roteiro maior. É que a instituição deve promover encontros do gênero em toda a área em que atua, que, além dos nove estados da região, inclui o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Responsa

A Assembleia analisa projeto que define responsabilidades e diretrizes para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial no Ceará. O texto, do deputado Queiroz Filho (PDT), até já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A proposta é boa. Afinal, o que tem de desinteligência natural deformando a inteligência artificial não é moleza.

Livro de Frases

Do deputado Luiz Henrique Castelo (PP), o “Apóstolo”, contra a Parada da Diversidade Sexual: “Quem vai me garantir que uma pessoa dessa não vai bêbada ou drogada para o evento?”. Ninguém, assim como ninguém vai garantir que uma pessoa não vá bêbada ou drogada à praia, à igreja, ao estádio, à Assembleia, ao salão de cabeleireiro, à loja de açaí, ao food truck e ao cinema. Ou vai?

Agora vai!

O vereador Reginauro Sousa (sem partido) anunciou que apoia a “CPI da Lava Toga” no Senado - uma espécie de troco que políticos querem dar na Justiça. Era o empurrãozinho que faltava.

Numerologia

O Tribunal de Contas do Estado já soma 12.158 pessoas participando, em cidades do Interior, do programa TCEduc. A ação visa a capacitar segmentos sociais sobre gestão pública e transparência.

Operação

A proposta do TCE soma base educacionais, contábeis, gerenciais e políticas. Isso adiciona e não subtrai.

Rota

A ideia é que a programação tenha percorrido até o fim deste ano os 184 municípios cearenses, chegando a 20 mil participantes. Os próximos TCEduc serão em outubro. Primeiro em Brejo Santo, dia 8; depois em Crato, dia 10.

PÍLULAS

Vai haver duelo hoje. Mas do bem. Será entre MCs - pessoal que declama versos de rap -, no Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema). O frente a frente deste sábado, começando às 18h, será uma seletiva estadual para a oitava edição do Duelo de MCs Nacional, que será realizado em 14 e 15 de dezembro, em Belo Horizonte (MG).

