Adotando soluções

Está em contagem regressiva nos tribunais de Justiça do País todo a utilização dos atuais meios - eletrônicos ou não - com os quais os magistrados decidem questões de adoção. Para substitui-los, vai entrar em vigor o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, uma ferramenta que será acionada em lugar dos cadastros Nacional de Adoção e de Crianças Acolhidas. O início do funcionamento da inovação está marcado para 12 de outubro, Dia da Criança. O Tribunal de Justiça do Ceará já promoveu curso para capacitar servidores e juízes com os recursos. O SNA tem um caráter interessante, considerado a lentidão que não é incomum no Judiciário: vai disparar alertas em casos de demora no cumprimento de prazos de proxcessos que envolvem crianças. Também vai fazer buscas de dados aproximados dos perfis escolhidos pelos pretendentes, o que pode ampliar as possibilidades de adoção.

A volta dos registros de doenças que estavam sob controle da saúde pública tem deixado em alerta segmentos públicos e privados. Além do sarampo, a tuberculose também tem retomado indicadores. Já há até uma Frente Parlamentar Estadual Mista de Luta contra a Aids e a Tuberculose da Assembleia Legislativa do Ceará.

O Ceará tem desde o ano passado 2.424 casos de tuberculose registrados, com 222 mortes em 2018 e 54 este ano. A doença é considerada a coinfecção mais frequente em pessoas que vivem com HIV/Aids. O deputado Acrísio Sena (PT), que articulou a Frente na AL, quer agora a realização de campanhas educativas amplas.

Nascedouro de Fortaleza, a Barra do Ceará terá espaço de destaque no Encontro Sesc Povos do Mar, de domingo a quinta-feira próximos. O evento é promovido pelo Serviço Social do Comércio, com atividades na praia de Iparana (Caucaia).

O vereador Didi Mangueira (PDT) assina a enésima matéria na Câmara de Fortaleza propondo que a Prefeitura reserve ruas para diversão das comunidades em fins de semana. Ele chama o projeto de "ruas para todos", mas a ideia já foi denominada de "ruas de lazer" e "ruas da alegria", entre outras definições.

Já está marcado: começa em 16 de outubro a 12ª Bienal de Dança do Ceará. Para abrir as sessões, foi escolhido para o Theatro José de Alencar o espetáculo “Fúria”, da Companhia Lia Rodrigues (RJ), que está completando 29 anos.

A OAB realiza hoje audiência pública sobre Reforma Política. O evento será das 9 às 13 horas, no plenário da seccional cearense, sobre temas como sistema e voto distritais puros ou mistos.