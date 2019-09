A restrição em pauta

O corte brusco de linhas de crédito para os estados e municípios do Nordeste vai ser tema de audiência hoje nas comissões de Finanças e Tributação, e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, na Câmara federal. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Duarte Guimarães; e o secretário do Tesouro Nacional, o cearense Mansueto Facundo de Almeida Júnior, foram convidados a explicar as restrições tintim por tintim, em audiência que tem, entre os requerentes, o deputado do PSB do Ceará Dênis Bezerra. Além de Dênis, que é titular na de Finanças, a bancada do Estado é representada por Aníbal Gomes (MDB) e, como suplentes, por Moses Rodrigues (MDB) e Idilvan Alencar (PDT). A de Integração tem somente AJ Albuquque (PP), mas como titular.

O requerimento indica que novos empréstimos para o Nordeste somam R$ 89 milhões - o que representa ralos 2,2%, dos R$ 4 bilhões firmados pela CEF em operações de crédito para governadores e prefeitos de todo o país. “Volume muito menor que em anos anteriores ” ,reclamam os deputados.

É só borracha reciclada que compõe as lombadas ecológicas que a Prefeitura começou a experimentar em Fortaleza. Borracha e ganho de tempo, diga-se. Enquanto modelos convencionais exigem até 10 dias na implantação, os novos consomem só uma hora.

Do vereador Gardel Rolim (PDT): “Infelizmente têm crescido no país grupos em redes sociais, sem base científica, que estão espalhando 'fake news' e fazendo campanha contra a vacinação. Por isso, precisamos trazer a verdade e dizer que vacinar é de extrema necessidade”.

O alerta de Gardel tem tudo a ver. A coisa anda tão surreal que até arrotar contra a autoria das canções com a quais os Beatles mudaram os rumos da cultura pop, no século XX, há negacionistas - como o famigerado astrólogo Olavo de Carvalho, também opositor das vacinas - arrotando.

Deputados estaduais dão um tempo hoje do plenário - no qual, vamos combinar, alguns não são tão frequentes quanto deveriam - e vão fazer panfletagem sobre prevenção do suicídio. A base da ação é o cruzamento das avenidas Desembargador Moreira e Pontes Vieira. A atividade começa às 7h30min. Espera-se que vão mesmo, até porque depois vai haver sessão.

O presidente da AL, José Sarto (PDT), acertou a participação da executiva de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Ceará, Lisiane Cysne de Medeiros Vasconcelos e Rego. Ela vai à Casa expor dados e políticas do Estado para combater o problema.

A deputada federal Sâmia Bonfim (PSol-SP) tem agenda sexta-feira em Fortaleza. Vem participar de atividades sobre educação pública.

Sâmia vai participar de mesa redonda sobre educação e estratégias. Será às 18h30min, na Avenida do Imperador, 1397 - Centro).

Caucaia deu um passo firme e exemplar no reconhecimento e valorização das matrizes afro-brasileiras. A Prefeitura certificou 92 professores no projeto “Conhecendo a Nossa História: da África ao Brasil”.

