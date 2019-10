A natureza da política

Somente o deputado Domingos Neto (PSD), e na modesta condição de suplente, representa o Ceará na Comissão Especial da Câmara federal que analisa projeto pra lá de polêmico. O texto cuida da venda no País de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Esse tipo de comércio, de forma legal, que inclui as chamadas “substâncias canabinoides” (derivadas da Cannabis) na formulação, já está consolidado em países como Uruguai, Holanda e Estados Unidos. Por meio de decisões penosamente obtidas na Justiça, há famílias brasileiras que já conseguem importar produtos do gênero para atenuar, por exemplo, efeitos colaterais verificados em função do uso de quimioterápicos no combate ao câncer.

Raiz

A proposta original leva a assinatura de um deputado nordestino. É Fábio Mitidieri, de Sergipe, filiado ao mesmo partido de Domingos. O PSD, note-se, é um partido de posições conservadoras.

Há e sempre haverá

Mitidieria avalia que, mesmo a Cannabis sativa sendo classificada como droga para efeitos penais, as propriedades medicinais continuam a existir e deveriam ser adequadamente exploradas.

Voz

A Assembleia Legislativa do Ceará tem passado ao largo de discussões sobre novas compreensões legais relativas à Cannabis. Este ano, só o deputado Lucílvio Girão (PDT), que é médico, se pronunciou sobre o tema. Ele apoia o uso de medicamentos, mas é totalmente contra a liberação da droga para outros fins.

Outra casa

O Senado também tem avaliado o assunto. E por lá circula texto de ideia legislativa que visa a “permitir o cultivo para fins próprios de até 10 plantas adultas de cannabis (...), sendo vetada qualquer forma de comercialização da planta”. Isso seria “forma de evitar que o usuário de cannabis precise recorrer ao tráfico”.

Visões

Enquanto isso, a deputada Silvana Oliveira (PL) propõe exames toxicológicos para professores da rede estadual. E o deputado André Fernandes (PSL) quer que “todo o corpo discente das universidades públicas estaduais deverá se submeter a exames toxicológicos”.

Só que não

O Sistema Fecomércio do Ceará estima que o Dia das Crianças movimentará R$ 153 milhões nas vendas de lojas de Fortaleza. A propósito disso, o título desta nota deveria ser "não é brinquedo não". Mas é.

Fé

Prefeitura de Canindé está se pegando com o padroeiro da cidade, São Francisco de Assis, para que continuem caminhando as obras do empreendimento Jardins de São Francisco, do Minha Casa Minha Vida. O projeto havia emperrado no ano passado. Mas a ajuda de outros santos também há de cair bem.



PÍLULAS

Não é verdade, nem de longe, que só se pode filosofar em alemão. Tanto que a UFC recebe até hoje inscrições para o IV Seminário do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Quer saber mais? Veja em https://bit.ly/2OuuNWG.

