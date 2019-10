A infância como missão

Com a chegada de novembro, entra em cena em Fortaleza o Cartão Missão Infância. Trata-se de política de transferência direta de renda instituída pela Prefeitura - aliás, a primeira na gestão municipal. A ação é voltada para a primeira infância, devendo alcançar 12,22 mil crianças de zero a 2 anos e 11 meses de idade. Os atendidos devem estar em situação de vulnerabilidade e serão beneficiados com auxílio de R$ 50,00 mensais. As famílias beneficiadas foram selecionadas a partir do Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal.

Critérios

Detalhe que não é detalhe: o repasse do benefício será feito por meio de cartão magnético, com a identificação do responsável familiar e do Número de Identificação Social.

Da boca pra fora

Outro detalhe que não é detalhe: a oposição não gostou nada da proposta. “Tem como dar atenção básica a uma criança com apenas R$ 50,00 por mês?”, incomodou-se o deputado Reginauro Souza (sem partido). Reginauro propôs apenas verbalmente, sem formalizar projeto ou coisa parecida, que a Prefeitura duplique o valor.

Gestão

Calculadora, papel e lápis? Que nada! O Tribunal de Contas do Estado do Ceará marcou para amanhã o TCE Analytics Day - um dia inteirinho de para tratar do uso das novas tecnologias na gestão pública. O evento vai ser tocado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do órgão, das 8h30min às 17 horas.

Pessoas e temas

As palestras serão ministradas, na sede do TCE, por professores da Universidade Federal do Ceará, representantes do Tribunal e convidados. E os temas incluem expressões como Big Data, Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Pública e Reconhecimento de Padrões.

Daqui

Tem sotaque bem cearense a agenda do Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza para este mês que ainda é das crianças. A programação inclui até oficina de fantoches - os “mamulengos”, como se diz por aqui -, sábado próximo. Pra botar boneco, então.

Na passarela

A coleção SerTão Cariri, articulada pelo Senac Ceará, desfila hoje no São Paulo Fashion Week. Trata-se da maior semana de moda da America Latina. O trabalho foi feito em um processo de colaboração com os alunos do curso de Desenhista de Moda do Senac Crato.



PÍLULAS

Do vereador Adail Júnior (PDT) para o Livro de Frases, sobre críticas da oposição à gestão do correligionário Roberto Cláudio: “Isso é falta de assunto”.

