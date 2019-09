A Defensoria se defende: novos profissionais serão empossados

A Defensoria Pública do Estado do Ceará agendou para a próxima quinta-feira Sessão Solene do Conselho Superior (para a posse de 35 novos defensores. Será no auditório da Jesus Xavier de Brito, da Defensoria Pública, a partir das 17 horas.A instituição vai também outorgar sua comenda maior, a Medalha do Mérito Defensorial José Euclides Ferreira Gomes Júnior, conferida ao governador Camilo Santana (PT) e ao deputado Mauro Benevides Filho (PDT). Na solenidade, os novos profissionais assumirão o compromisso de trabalhar pelo acesso à justiça e pela defesa dos direitos humanos dois mais vulneráveis. “Cada posse de novas turmas é um novo fôlego na luta por direitos. A partir desta data seremos 349 defensores e defensoras do Ceará”, diz a defensora geral do Estado e presidente do Conselho, Mariana Lobo.

Comenda

A Câmara de Fortaleza entrega nesta terça-feira a Medalha Dom Hélder Câmara de Direito Humanos ao advogado e conselheiro federal da OAB Hélio Leitão, que presidiu a seção cearense da Ordem entre 2004 e 2009. A solenidade começa às 14h30min.

Agenda

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, deve participar da solenidade na Câmara dos vereadores.

Tal e qual

O deputado Leonardo Pinheiro (PP) assina como se fosse seu projeto com que pretende que pichadores e outros vândalos arquem com multas por danos causados ao patrimônio público. O texto foi copiado, copiadíssimo, de um que tramitou no Senado e em outras casas legislativas.

Dos outros

Não de pode dizer que a ideia não é boa. Afinal, pichação não é “arte urbana”, mas apenas sujeira e não contribui com nada. Ruim, no entanto, é essa mania de tentar assumir a autoria de propostas alheias.

Palco

Tramita na Câmara federal projeto que bate o ponto final ns obrigação de registro profissional em delegacia regional do trabalho e diploma para que artistas e técnicos de espetáculos de diversões exerçam a atividade. A exigência já vigora desde 1978, causando reações de amor e ódio entre o pessoal do palco e dos bastidores.

Ensaio

A primeira comissão por que o texto vai passar é a de Trabalho, de Administração e Serviço Público. O Ceará é representado lá por apenas dois deputados: Roberto Pessoa (PSDB) e André Figueiredo (PDT), como suplentes.

PÍLULAS

Está em contagem regressiva de um mês o prazo para que contribuintes de Aracati que preencham os requisitos legais possam requerer isenção do IPTU. Vai até 29 de novembro. Segundo o IBGE, Aracati tem a 12ª receita tributária dos 84 municípios do Ceará.

