A Carta que se mantém

A Constituição Estadual faz três décadas este ano. Embora necessariamente relacionado à Carta federal de 1988, o conjunto de leis tem uma posição histórica local importante. É, afinal, o primeiro após a redemocractização do País. Nesse sentido, deve ser saudado pela articulação que representou na cena política do Ceará - que já vinha passando por reformulações e reacomodações partidárias e ideológicas desde 1986. A Assembleia Legislativa agendou para outubro uma série de atividades, como forma de celebrar os 30 anos da Constituição. O presidente da AL, José Sarto (PDT), aponta que "a nossa Constituição é uma coluna vertebral e tem procurado balizar a conduta do Estado do Ceará".

Para ler

A pauta da Assembleia prevê o lançamento de um livro, organizado pelo Memorial Deputado Pontes Neto. A publicação se propõe a um resgate histórico do período e dos ex-deputados que atuaram como participantes da elaboração da Constituição.

Para ver

Além disso, a memorabilia da Assembleia vai incluir uma exposição de imagens. A ideia é traçar uma viagem pelo processo constituinte. O Diário do Nordeste participará com parte do acervo fotográfico.

Todo dia é dia

E, depois de comemorar o Dia do Surdo, sexta-feira passada, a Assembleia celebrará hoje o Dia do Fazendário.

Vento em popa

O Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste, bateu a marca de R$ 7 bilhões em empréstimos realizados em 2019. Isso representa mais de 3,1 milhões de operações, com crescimento de 14,3% e de 6,1%, respectivamente, na comparação com igual período de 2018.

Fazendo contas

A Universidade de Fortaleza (Unifor) sediará no próximo sábado prova da Olimpíada Brasileira de Informática,da Sociedade Brasileira de Computação. Cerca de 750 alunos participarão da competição. Haja números.

Até tu, Brutus?

Do deputado Lucílvio Girão (PDT), que se diz linha-dura contra das drogas, sobre produtos a base de maconha, para o Livro de Frases: “Essa substância ajuda no tratamento de doenças como epilepsia, doenças neurológicas e até musculares. Quem utiliza cannabis percebe o quanto ajuda na qualidade de vida”.

PÍLULAS

Comunicado é acessível pelo número de WhatsApp (85) 99638 5129 (só texto) e pelo telefone (85) 3266 9659. Há duas opções de e-mails: roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br.

O bairro do Bom Jardim já tem um binário para chamar de seu. O prefeito Roberto Cláudio (PDT) inaugura lá uma via especial hoje, com direito a ciclovia e outros quetais.