A aquarela das ruas

Fortaleza pode virar uma aquarela? Pelo menos é essa a intenção do vereador Carlos Mesquita (Pros). Ele quer que a Prefeitura demarque as faixas preferenciais de transportes públicos com “cores diferenciadas”. Como se não bastassem o vermelho e o amarelo de ciclofaixas e ciclovias. A tese é de que isso facilitaria para motoristas a visualização dos espaços - o que poderia reduzir multas e aumentar a segurança, avalia. Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro, que é legislação federal à qual os municípios têm de se submeter, não prevê nada parecido com o que Mesquita está sugerindo. As leis até foram atualizadas para regulamentar as faixas, mas nada tão colorido quanto o que o vereador quer.

Caiu na rede

Após meio que largar mão da ideia de espalhar ambulâncias nos bairros, serviço que o Samu já presta, bem ou mal, o vereador Lavoisier Férrer (PDT) achou agora de propor que a Prefeitura realize campeonatos de pesca em lagos e lagoas de Fortaleza. Pode acreditar: legisla-se sobre isso, sim.

Via de fato

O deputado estadual Guilherme Landim (PDT) está propondo que o Governo do Ceará duplique a rodovia CE-293 no “trecho compreendido entre o município de Missão Velha e o entroncamento da Rodovia Federal BR-116”.

Vá entender

Até aí, tudo bem - já que o parlamentar está apresentando uma demanda da região de onde extrai votos, o que é absolutamente legítimo. Mas quando se sabe que parte muito expressiva do trecho já está sendo submetida a obras de duplicação? E desde 2017!

Som sobre o mar...

Canoa Quebrada, em Aracati, se prepara para a 12ª edição do Canoa Blues, em 15, 16 e 17 de novembro. O evento integra o Calendário Oficial do Estado, pondo o Ceará na rota nacional do blues.

...E com história

Há, na edição 2019, um tom especial: a reabertura das atividades do Museu do Aracati aos domingos, com apresentação especial do festival. Havia 10 anos que o Museu não funcionava assim.

Atenção

O “Cratinho de Açúcar” faz até o próximo dia 25 campanha de vacinação contra o sarampo. Nessa primeira etapa, o público-alvo são crianças de seis meses de idade a cinco anos. A segunda fase será de 18 a 30 de novembro, para adultos de 20 a 29 anos de idade.

PÍLULAS

Os leitores podem encaminhar sugestões para Coluna Comunicado pelos e-mails roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br. Ou, ainda, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto) ou pelo telefone (85) 3266 9659.

Termina hoje a temporada de inscrições na Universidade do Trabalho Digital (UTD) para cursos avançados de Qualificação Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação. Há opções como Design Gráfico e Redes de Computadores. Informações: https://bit.ly/2VsP68m.