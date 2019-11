Respeito à pluralidade

Na longa defesa de seu voto pela legalidade da prisão após condenação em segunda instância, a ministra Carmem Lúcia defendeu a pluralidade de entendimentos na Suprema Corte e criticou a crítica sobre ela e os colegas por parte de quem discorda de um ou outro entendimento. "O contraditório é do direito porque é da vida. Quem gosta de unanimidade é ditadura, democracia é plural sempre. Diferente não é errado apenas por não ser mero reflexo, e o direito vive do contraditório", disse.

Vibração

Ciro Gomes comemorou o que ele considerou como um fracasso, o leilão do excedente do petróleo do pré-sal, que arrecadou um valor bem abaixo do previsto pelo Governo Bolsonaro. Assim, segundo ele, "nacionalizar não será mais tão difícil". O pedetista por várias vezes já disse que se chegar à Presidência da República desfaz as ações do atual governo nesse campo da exploração do petróleo.

A bênção, Padim!

Sessão da Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (8) será em Juazeiro do Norte. É a forma de os deputados homenagearem os 50 anos da estátua do Padre Cícero Romão Batista, fundador e principal impulsionador do progresso da cidade caririense.

Posto cobiçado

Pelas contas do jornalista Marcos Peixoto, que acompanha de perto a política no Cariri, já são 15 os nomes de possíveis candidatos a prefeito de Juazeiro. Gente que já foi e está querendo voltar; os que já tentaram e não conseguiram; além dos novatos. Todos de olho na cadeira de Arnon Bezerra, o atual prefeito. Que, aliás, também está na lista, pois é candidato à reeleição.

Vai pro papel

Deputado estadual Acrísio Sena (PT) comemora. Projeto de Lei de sua autoria, que determina a identificação do nome e do registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) desses profissionais em documentos de compra e venda registrados em cartório, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. "Agora, estamos no aguardo da sanção da lei pelo governador Camilo Santana", disse o parlamentar. Os corretores agradecem.

Em audiência na câmara dos Deputados sobre o papel dos bancos de desenvolvimento como operadores dos fundos constitucionais, o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, defendeu que o FNE, fundo operado pelo BN, atua na redução das desigualdades inter e intrarregionais.

Comissão de educação

da Câmara aprovou sugestão de emenda do deputado federal Heitor Freire (PSL), de destinar recursos de apoio à educação básica nacional. O total aprovado pela comissão foi de R$ 300 milhões, que serão incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2020.