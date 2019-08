Reinício das atividades legislativas

Após reiniciar-se a segunda etapa dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional, no decorrer deste mês de agosto, diversos temas relevantes serão trazidos à colação, fazendo convergir para o Parlamento as expectativas da opinião pública, atenta a questões mais palpitantes, a começar pela conclusão, na Câmara, dos últimos retoques no projeto da reforma Previdenciária, ainda pendente de algumas definições, já trabalhadas pelas lideranças das várias bancadas.

Ao lado de tudo isso, o momento político tenso, com assuntos controversos estarão na liça dos debates, em confrontos de governistas e oposicionistas, cada uma expondo seus pontos de vista para julgamento por parte dos segmentos mais esclarecidos, que acompanham, pari passu, os acontecimentos que têm como palco os plenários do Legislativo.

Somem-se a isso, algumas discussões no âmbito do Poder Judiciário, que repercutirão por entre parlamentares prós e contra o Poder Central, numa efervescência que se reveste de divergências inevitáveis, com ressonância na mídia, vigilante no desenrolar dos fatos em Casas dirigidas por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente.

O presidente da República, como ex-parlamentar, manter-se-á, certamente, alerta para episódios do Poder a que pertenceu, durante sete legislaturas, agora, com novas preocupações, que os meios de comunicação se incumbem de comentar, seguidamente, a fim de satisfazer a curiosidade dos setores conscientizados da comunidade nacional, conhecedores de todos os atos vinculados aos Órgãos oficiais, nesse contexto, incluindo o Judiciário.

Ter-se-á, assim, um novo panorama, em que intervirão as lideranças partidárias, ávidas por influir junto às diversas correntes de opinião, que se subdividem em governistas e oposicionistas.

Diante de tais perspectivas, repetir-se-á o adágio de que “a sorte está lançada...”