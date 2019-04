Propósitos pela sustentabilidade

Existem rios voadores na troposfera terrestre, por onde é possível captar água e gerar energia elétrica. Quase não dá para acreditar. Eu mesmo não sabia disso até conhecer um dos projetos que fizeram parte da nossa aceleradora de soluções socioambientais para a construção de um mundo melhor.

Ao longo de oito semanas oferecemos treinamentos e mentorias para 21 startups brasileiras, que trouxeram novas ideias em gestão de água, agricultura inteligente, ações climáticas, embalagem circular e empreendedorismo. Como uma companhia experiente em gestão, entendemos que nosso papel seria compartilhar conhecimentos baseados em nosso modelo de negócio, além de nossa expertise em sustentabilidade. Já as startups nos mostraram um know-how próprio e tecnologias que podem contribuir com a solução dos principais problemas ambientais.

Num segundo momento, 11 finalistas apresentaram seus projetos para uma banca composta por mim, importantes profissionais de sustentabilidade socioambiental e do mundo acadêmico, e representantes de fundos de investimento. A vencedora terá a chance de se apresentar no evento “SDGs in Brazil”, do Pacto Global da ONU, em Nova York.

Todas essas startups já vêm, inclusive, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – que apoiamos e estamos alinhados.

Os desafios que temos são grandes para “não deixar ninguém para trás”, como diz meu amigo Carlo Pereira, do Pacto Global. É preciso pensar na união de esforços entre empresas, governos e sociedade para tornar o mundo melhor e deixar um legado positivo. Por isso, acredito que iniciativas como a nossa aceleradora têm o potencial de motivar outros setores a repensarem a sustentabilidade em seus negócios, além de servir de exemplo para que outras empresas também apostem no empreendedorismo sustentável. Juntos chegaremos lá!