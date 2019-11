Projeto de Nizo Costa previne transtorno de ansiedade

Tramita, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei de número 600/2019, do deputado estadual, Nizo Costa (PSB), que tem o objetivo de através de campanhas educativas, prevenir e combater a ansiedade generalizada no Ceará.



Considera-se Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) o distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, com duração de mais de seis meses.



Através do projeto serão realizadas palestras de sensibilização aberta à população, fóruns de debate com objetivo de levar conhecimento à população informando sobre o que é o transtorno de ansiedade, fóruns de debate com o objetivo de levar conhecimento, distribuição de folhetos informativos e ações constantes de combate a doença.



Para o deputado Nizo Costa, a iniciativa busca mais saúde para a população:

“A ansiedade é frequente na vida dos brasileiros, por isso, o nosso mandato, preocupado com a saúde da população tem buscado aprovar projetos que beneficiem a vida das pessoas”