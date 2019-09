O bioma Caatinga, único no mundo e de inestimável importância por conta de sua singularidade, cobre 11% do território brasileiro e acolhe 27 milhões de pessoas.

Sua biodiversidade ampara múltiplas atividades econômicas voltadas para fins industriais, agrossilvopastoris e farmacêuticos. Por esses e outros aspectos, a Caatinga foi reconhecida pela Unesco como uma das 37 grandes regiões naturais do planeta, ao lado da Amazônia e do Pantanal. Mas, cerca de 45% de sua área já foram desmatados. É o terceiro bioma mais degradado.

O maior desafio para preservação da Caatinga é o desconhecimento sobre sua biodiversidade, seu endemismo natural, e relevância social, econômica e cultural. Como as novas gerações são mais propícias a conviverem melhor com o meio ambiente, penso que a escola seja um local apropriado para os jovens conhecerem as riquezas desse bioma. Os adolescentes e jovens de hoje são atores essenciais para o desenvolvimento sustentável. É uma geração que, além de ter maior nível educacional, está conectada com o que existe de mais moderno e inovador no mundo, por meio das novas tecnologias digitais.

A Adel, junto com diversos parceiros, amplia esse debate com os jovens, desde 2018. Ano passado, cerca de 300 estudantes de escolas de Ensino Fundamental e Médio do Ceará dialogaram sobre as dimensões territoriais e a importância da Caatinga; os elementos que lhe caracterizam; a relevância em relação aos demais biomas brasileiros; as possibilidades de recuperação e conservação, os potenciais e as oportunidades oferecidas pelo bioma que, de modo sustentável, podem garantir o bem-estar e a permanência das famílias no campo.

Estimular a juventude a aprender e cuidar da Caatinga é pressuposto para desenvolver estratégias de desenvolvimento local que conciliem atividades econômicas e sociais com a conservação do meio ambiente.