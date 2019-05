Praia de Iracema: criatividade, cultura e tecnologia

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), hoje 54% da população mundial vive em áreas urbanas. A expectativa é que em 2050, esse número acresça para 66%. Uma era onde as grandes aldeias urbanas assumem características tão plurais, como países ou continentes multiculturais. As confluências de gênero, raça, orientação sexual ou de classe social, tem permitido que os moradores de grandes centros possam conviver com a diferença e sabendo respeitar aquilo que os separa.

Em Fortaleza poucos bairros têm esse caráter tão cosmopolita e multicultural como a Praia de Iracema. A história deste local se une com o surgimento da própria cidade. O bairro sempre se destacou como parada obrigatória para os que visitam e como local de efervescência cultural para os que vivem. Desde sua atuação como porto principal, passando pela sua história boêmia dos anos 90, absorvendo seu caráter plural e diverso. Em outros lugares do mundo, regiões parecidas com a Praia de Iracema, esses espaços tornaram-se importantes distritos de inovação, com negócios pulsantes da economia criativa.

Mais do que pensar em ocupar os espaços com empreendimentos culturais ou gastronômicos, é preciso atrair novos empreendedores que possam conectar seus negócios criativos com as necessidades da cidade, através da atração de startups, escritórios de design, arquitetura, produtoras de vídeo ou estúdios de animação digital. As iniciativas da Prefeitura de Fortaleza e do Instituto Iracema em transformar o bairro através de um processo de movimento criativo, inovador e colaborativo colocam a região conectada com a nova economia, unindo mentes capazes de transformar realidades locais, com referências mundiais. Na semana em que se comemora o seu aniversário, o bairro deve preservar sua memória, recontar sua história aos que chegam e enxergar o futuro como um importante distrito criativo, cultural e tecnológico que se prepara para as novas ondas que estão por vir.