Postura & Cia.

Navegando sobre o tema da gestão, desta feita, o propósito é explorar o significado da expressão postura. Para tanto se faz oportuno conceituar o seu significado para, a partir dele, inseri-lo no contexto das relações interpessoais. Deve, necessariamente, incluir o seu significado na nossa língua pátria. Expressar através de posturas do corpo e alma a reação às normas de procedimento - como proceder, ou sua tendência determinada em relação ao comportamento das pessoas em resposta aos estímulos recebidos - seu propósito. Manifestar-se, igualmente, conforme a predisposição interior - enquanto reação aos estímulos recebidos.

Necessariamente, esta relacionada à disposição em querer realizar o objeto. Neste sentido, a atitude adequada que contribui para a construção e alcance de resultados e se manifesta pelas reações e comportamentos que se expressam - senão vejamos: a postura que assegura gerar segurança e confiança no fazer; atitude positiva proporciona estímulo, energia e motivação. A atitude flexível proporciona democracia nas relações do grupo inserido no processo. Por fim, atitude orientada para resultados, assim como a coerência com os propósitos e a ética a ser cumprida no processo.

Assim é o entendimento que até então tem prevalecido na condução dos processos que sinalizam a adoção de sistemáticas com esses requisitos - segundo a prática, até então eleita pela comunidade de estudiosos que se dedicam ao tema, de tanta relevância na condução dos resultados esperados, em qualquer das intervenções postas em prática. Assim tem prevalecido o entendimento nesta direção, como registram os encaminhamentos até então adotados em situações que se apresentam com essas características. Esta deve ser a prática consagrada e plena na sua assimilação.