Recebemos expressivo compêndio vindo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O título da obra: "Governadores do Ceará - Registros Biográficos". Um memorial de rara relevância. De logo, identificamos o organizador de tão rica publicação. Rica em caracteres históricos que só a sensibilidade de um escritor do porte de Osmar Maia Diógenes tem o condão de comandar em trabalho de pesquisa e contextualização da mais alta respeitabilidade literária.

A história política do Ceará em memoráveis registros. Livro para ocupar as estantes dos interessados em conhecer os vultos, as personalidades que administraram e administram estas plagas do imortal José de Alencar. Trabalho de fôlego num ordenamento vindo das luzes do saber de quem respira literatura por todos os poros.

Osmar Diógenes é o condutor certo de obras deste jaez. Une talento e amor à grandeza política que nos rodeia. Sabe joeirar o que de valia deve ser condensado em livro. "Governadores do Ceará - Registros Biográficos" é um belo exemplar ilustrado com farto material fotográfico para ficar na nossa retentiva. Pesquisa e registros sem a aridez de estatísticas enfadonhas. Livro de interesse real. Leitura fascinante que põe em destaque o seu organizador Osmar Maia Diógenes, como o profissional certo para levar à frente uma publicação realmente meritória. Anteriormente, ele coordenou para a Casa do Povo outros títulos históricos de relevo, como "Presidentes do Poder Legislativo do Ceará" (1835 - 2006).

Osmar Maia Diógenes, presidente do Memorial da Assembleia Legislativa Deputado Pontes Neto, recebe os louros da vitória pelo empenho em produzir um livro-documento para fixar a memória da trajetória político-administrativa deste Estado de tantas luzes. Registros Biográficos de alto nível. Uma leitura que vai bem mais além de um simples estudo de bancas escolares. Marca registrada com lastro da maior grandeza nas letras.