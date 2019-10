Varas Cíveis de Fortaleza aumentam produtividade em 59%

As 39 Varas Cíveis de Fortaleza aumentaram 59% a produtividade de janeiro a agosto deste ano.

Estatística revela que julgaram 60.575 processos, 22.667 a mais que o mesmo período de 2018, quando somaram 37.908.



Também houve aumento no Índice de Atendimento à Demanda, que saltou para 203,71% (em 2018 foi 111,89%).

Na prática, significa que as Varas baixaram (finalizaram definitivamente) mais processos do que a quantidade de novos casos que deram entrada.



O balanço positivo é resultado das medidas adotadas pela Administração do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Entre elas, a criação do Núcleo de Produtividade Remota, formado por 20 juízes, 40 servidores e 184 estagiários de pós-graduação em Direito para reforçar o trabalho nas Varas, Juizados e Tribunal.