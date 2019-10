Um desfibrilador pode fazer diferença

No Brasil, 56.399 pessoas morreram por infarto agudo do miocárdio, em 2017 (últimos dados disponíveis no Ministério da Saúde). Muitas dessas mortes ocorrem por falta de socorro imediato. Nesse sentido, o deputado Nezinho Farias (PDT) apresentou projeto de Lei que obriga a aquisição de desfibriladores por estabelecimentos com grande afluxo de pessoas ou de atividades esportivas intensas, como shopping e academias de ginástica. Esse aparelho pode significar a diferença entre a vida e a morte para quem sofre um mal súbito. A lei proposta pelo deputado também exige que o estabelecimento promova uma capacitação em, pelo menos, 3% de seus funcionários para operar o aparelho. E que o desfibrilador fique em local de fácil acesso e visualização, a fim de agilizar o atendimento.

Requalificação

O túnel sob a Via Expressa que ligará a Avenida Alberto Sá às ruas Tavares Coutinho e Ana Bilhar já está bem adiantado. Quando pronto, vai otimizar o fluxo entre o Papicu e a Varjota. A obra será, também, ponto de partida para outra grande intervenção. O prefeito Roberto Cláudio vai qualificar as margens do riacho Maceió, entre a Rua Tavares Coutinho e a Avenida Abolição, integrando esse trecho com o já requalificado, entre a Abolição à Beira Mar. No mesmo padrão. Fortaleza ganhará, assim, uma baita área de lazer.

Útil e agradável

Roberto Cláudio despachava na manhã desta quinta-feira, na Prefeitura quando recebeu visita surpresa. Era a primeira-dama, que atualmente está estudando em Nova York, como acadêmica visitante da Universidade de Columbia e veio passar uns dias em casa. Mal desembarcou no Pinto Martins, Carol foi direto para o Paço Municipal. Ver o marido e participar de reunião sobre os projetos sociais que ela comanda.

Emedebistas

Na Convenção nacional do MDB, o deputado estadual Leonardo Araújo foi eleito presidente de honra da Juventude, ao lado do novo presidente de honra do MDB, o senador constituinte Mauro Benevides. Leonardo e a esposa Ana Paula ocupam também cadeiras no diretório estadual: ele como vice-presidente, braço direito do presidente Eunício Oliveira, e ela vice-presidente do MDB Mulher, além de cotada para pré-candidatura à Prefeitura de Trairi.

Sem essa

Deputado Carlos Felipe (PCdoB) quer impedir bancos de exigirem carteiras de identidade novas de idosos. A prática, segundo ele, é ilegal pois não há na legislação alguma exigência de documentos atualizados para quem quer receber atendimento bancário. Nezinho vai pedir ajuda à Febraban.