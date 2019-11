Trabalho por aplicativos em pauta

Por iniciativa do deputado estadual Acrísio Sena (PT), a Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa discutirá, numa reunião técnica, a questão do trabalho por aplicativos.

Será nesta quarta-feira (6), às 15hs, no Complexo das Comissões.

“Temos preocupação em relação à situação destes trabalhadores, que, geralmente, não possuem direitos trabalhistas e previdenciários respeitados”, explica Acrísio.

A reunião terá a participação do desembargador Antônio Parente, da procuradora-chefe Mariana Ferrer, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Aplicativos e do auditor fiscal do Trabalho Luiz Alves.