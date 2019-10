Tasso comemora reforma

Relator da reforma da Previdência, aprovada no Senado, Tasso Jereissati (PSDB) refuta a tese, defendida por alguns setores, de que a Casa desidratou a proposta. Ao contrário, diz o cearense, principalmente se for levada em conta a PEC paralela que, se aprovada, poderá render mais R$ 350 bilhões de economia só com a inclusão de estados e municípios, além dos R$ 800 bilhões já previstos. A economia proporcionaria valor acima do desejado inicialmente pelo Governo Federal. Tasso acredita que a PEC paralela, da qual também é relator, será aprovada em novembro no Senado, seguindo para apreciação da Câmara dos Deputados.

Tem mais

Outro ponto destacado por Tasso Jereissati é que o Senado corrigiu injustiças,como na questão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O texto aprovado protege os mais pobres, tanto na questão dos valores como na idade para ter direito ao benefício. Apesar de feliz com aprovação do texto principal e otimista com a PEC paralela, o senador tucano alerta que os resultados da reforma não serão sentidos imediatamente pela população, e sim no médio e longo prazo. “O importante é que a reforma vai permitir ao Governo tomar medidas que vão permitir mais investimentos e maior eficiência para o serviço público”, afirmou.

Idosos

Os desafios do mercado de trabalho para a pessoa idosa serão tema de discussão em Audiência Pública nesta sexta-feira (25), 9h, no Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa do Ceará. A iniciativa é dos deputados Nezinho Farias (PDT) e Patrícia Aguiar (PSD). De acordo com o IBGE, o percentual de idosos no mercado de trabalho vem crescendo, embora apenas ¼ tenham carteira assinada. A maioria está na informalidade ou em ocupações por conta própria. A aposentadoria insuficiente a e a necessidade de custear as despesas não só da pessoa, mas da família, estão entre as razões para esse crescimento.

Mérito próprio

Exonerado do Ministério do Turismo, por conta da suspeita de vazamento pelo deputado Heitor Freire – que o indicara – de conversa telefônica do presidente da República, Jair Bolsonaro, Lucas Fiuza nem precisou arrumar as gavetas. O ministro Marcelo Álvaro suspendeu a exoneração. Sinal de que, além de confiável, o cearense se mostrou competente.