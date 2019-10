Sessão solene na Assembleia pelos 59 anos do Colégio Santo Inácio

Alunos, ex-alunos, professores e dirigentes do Colégio Santo Inácio tomaram o Plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira.

A sessão solene para celebrar os 59 anos da escola fundada pela Ordem dos Jesuítas foi requerida pelo deputado e 1º secretário da Casa, Evandro Leitão, ele próprio também ex-aluno do colégio, que esteve representado pelo seu diretor pastoral, Padre Eugênio Pacceli, e pela diretora pedagógica Albanisa Gomes.

O Colégio aproveitou para homenagear nove ex-alunos que hoje são destaque em suas areas de atuação: Adalberto Mota Machado, diretor da Construtora Mota Machado; Andréa Nogueira Lopes, odontóloga e voluntária do INCOR Criança; Alcides Saldanha Lima, juiz federal, diretor da Justiça Federal do Ceará; Colombo Cialdini, empresário dos setores de turismo e entretenimento; Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará - FIEC; Marcus Vinícius Rattacaso, delegado geral da Polícia Civil do Ceará; Patrícia Aguiar, deputada estadual; Paulo Rossas Mota, nefrologista e presidente da Fundação do Rim; e Solange Palhano, jornalista e diretora do jornal O Estado.

Todos receberam diplomas e uma estatueta de Santo Inácio de Loiola.