Separando o joio do trigo

É notório o esforço de Ciro Gomes para chegar a um discurso que lhe garanta um espaço definido. Em meio à polarização que reduz o debate político nacional a um confronto aberto entre bolsonaristas e lulopetistas, o pedetista tem que fazer força para ser notado.

Ciro tem se colocado como um crítico ácido das gestões petistas que, segundo ele, são a razão da crise econômica e moral na qual estamos imersos. As impressões sobre Jair Bolsonaro também não são nada amistosas. A novidade é a estratégia recente de reconhecer boas ações do atual Governo. Como parte dos brasileiros, conforme atestam pesquisas, Ciro separa o Governo do governante. Ou seja, Bolsonaro, para ele, é tosco e sem projeto. Há, no entanto, vida inteligente em sua equipe, gente que tem trabalhado bem.

Reconhecimento

Não que seja esse o motivo, mas Ciro Gomes, de certa forma, retribui gentileza de Paulo Guedes. No recente encontro com empresários, em Fortaleza, o ministro da Economia reconheceu que havia boas ideias na proposta do então presidenciável pedetista, para a economia, na campanha de 2018. Sobretudo aquela de limpar o nome de pessoas endividadas, para aquecer a economia, algo que Guedes comparou com a estratégia do atual Governo de liberar o saque de até R$ 500 do saldo do FGTS.

Difícil

Basta conversar com parlamentares para sentir o quão difícil vai ser a aprovação da reforma tributária. Será necessária uma articulação gigantesca para pacificar as mudanças que mexem com todos os entes federativos. Como, por exemplo, mexer no ICMS, um imposto estadual, sem oferecer uma contrapartida para os estados? Sem falar na questão dos incentivos fiscais, arma de estados e municípios para atrair indústrias e gerar empregos. Não vai ser fácil.

Cidadania

Deputado Júlio César Filho, que já presidia o diretório do Cidadania, em Maracanaú, é agora também vice-presidente do partido, no Ceará. O anúncio foi feito em encontro no último domingo, em Fortaleza, com a presença do presidente nacional da legenda, Roberto Freire. O Cidadania, comandado no Estado pelo secretário de Turismo da Capital, Alexandre Pereira, tem como meta eleger 20 prefeitos no Ceará, em 2020.