Senado começa a debater PEC Paralela

PEC paralela da Previdência será debatida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), na próxima quarta-feira (16). O texto, que tem como relator o senador Tasso Jereissati (PSDB), define a inclusão de estados e municípios nas novas regras da Previdência e estabelece benefícios para os mais pobres.

O relatório de Tasso sobre a PEC que tramita na Casa, aprovada em 1º turno, anima os membros da CCJ e é referência para que a PEC paralela tenha o mesmo destino. “O senador Tasso, ao fazer suas emendas, conseguiu, inclusive, melhorar a natureza da propositura que veio da Câmara e que foi apresentada. Isso é de quem tem experiência e vivência”, disse o senador Rogério Carvalho (PT/SE).

Tasso também se diz satisfeito com o processo da reforma no Senado, apesar de “ruídos completamente desnecessários”, em decorrência “da falta de compreensão dos pesos e contrapesos, de opiniões diferentes”, por parte do Governo. “É preciso haver no Executivo um entendimento maior do funcionamento da Democracia e do processo entre Executivo, Legislativo e Judiciário”, garante ele.

Adesão maciça

Deputado Salmito Filho (PDT) voltou de Brasília satisfeito com a adesão unânime de toda a bancada federal cearense à proposta de incluir o critério da meritocracia no repasse dos royalties do petróleo a estados e municípios brasileiros. Salmito aproveitou a viagem para participar da apresentação de dados do Observatório Trabalhista, no PDT Nacional, do 3º trimestre de 2019.

Agronordeste

Instalação do Comitê Estadual de Coordenação do Agronordeste, em Fortaleza, será nesta sexta-feira (11), às 14 horas, na sede da Federação de Agricultura do Ceará. O diretor-geral Danilo Forte e o superintendente do Ministério no Estado, Holanda Neto, apresentarão detalhes do projeto ao presidente da Faeco, Flávio Saboya, e convidados.

Mobilização

As manchas de óleo no litoral cearense geram preocupação e mobilizam diversos órgãos. Hoje, às 14h, na Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), será apresentado um diagnóstico de todas as praias a partir da vistoria por terra e imagens aéreas de todo o litoral, e avaliadas as ações de monitoramento e combate ao problema, que pode acarretar graves prejuízos ambientais, de saúde e financeiros.

Homenagem

Ex-presidente do Fortaleza e peça fundamental na retomada do clube no cenário do futebol brasileiro, o senador Eduardo Girão vai tingir o plenário do Senado de azul, vermelho e branco. No próximo dia 17, haverá uma sessão especial pelos 100 anos do Tricolor. Encerrará as comemorações, pois no dia seguinte, o time amanhecerá com 101 anos.

Se fez Justiça

Medalha Abolição para Mauro Benevides é mais do que oportuna, diria até que tardia, por tudo o que o eterno senador representa na história política do Ceará e do Brasil.