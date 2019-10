Salmito visita o Senado

O deputado Salmito Filho (PDT), aproveitou visita aos parlamentares da bancada federal cearense em prol da inclusão do critério da meritocracia no repasse dos royalties do petróleo do pré-sal, em Brasília (DF), na terça (01) e quarta-feira (02), para conhecer os espaços do Senado Federal ciceroneado pelo senador Cid Gomes (PDT-CE).

Cid apresentou-lhe o plenário, detalhes do Senado da República e falou-lhe sobre os debates ali travados.



Mesmo com agenda intensa, Salmito teve um encontro durante almoço, ontem (02/10), que reuniu o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o presidente do PDT do Ceará, deputado André Figueiredo, o ex-ministro Manoel Dias e o deputado Túlio Gadelha (PDT-PE).