Roberto Claudio é convidado para a "Champion Mayors for Inclusive Growth"

Roberto Claudio teve mais um reconhecimento internacional.

O prefeito de Fortaleza vai integrar, como convidado, a “Champion Mayors for Inclusive Growth” (Iniciativa de Prefeitos Campeões para o Crescimento Inclusivo) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Um seleto grupo de 50 prefeitos de várias partes do mundo empenhados no combate às desigualdades como forma de promover mais crescimento econômico inclusivo nas cidades.

RC foi convidado pelo secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, presidente da Iniciativa “Champion Mayors”.

Roberto Claudio deverá endossar os princípios da “Proposta de Nova York”, o “Plano de Ação de Paris”, a “Agenda de Implementação de Seul” e o “Roteiro de Atenas sobre Inovação”, que simbolizam um compromisso compartilhado entre os prefeitos para combater as desigualdades.

Com isso, a Prefeitura de Fortaleza se beneficiará de uma plataforma única e ficará apta a participar dos diálogos sistemáticos sobre políticas para o intercâmbio de melhores práticas com cidades do mundo inteiro.

Atualmente, o Brasil é um “Key Partner” (Parceiro-chave) da OCDE, juntamente com a China, Índia, Indonésia e África do Sul.

O processo de adesão do País ao grupo ainda está em andamento.

O presidente Jair Bolsonaro conta com a ajuda do presidente Donald Trump, que se comprometeu em dar o aval dos Estados Unidos à postulação brasileira.