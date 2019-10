Relatório da PEC na próxima semana

O relatório sobre a PEC paralela da reforma da Previdência deve ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ), na próxima quarta-feira (23). Pelo menos é que garante o senador Tasso Jereissati (PSDB), relator da matéria no Senado. A PEC paralela foi criada para incluir novas disposições na reforma, como a inclusão de estados e municípios, sem que o texto principal - já aprovado na Câmara Federal e, em primeiro turno, no Senado - tivesse que ser apreciado novamente pelos deputados. Para o senador Jereissati, a tramitação da PEC paralela deverá ser mais rápida e menos complicada do que a Proposta de Emenda principal.

Seguro antecipado

Em reunião com a ministra da Agricultura Tereza Cristina, sobre a extensão e efeitos da mancha de óleo no litoral cearense, Tasso Jereissati solicitou - e a ministra acatou - a antecipação do seguro defeso para as colônias prejudicadas em suas atividades de pesca pelo desastre ambiental.

Sem clima

Em respeito às vítimas do desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, e a comoção que tomou conta da cidade, o deputado estadual Salmito Filho (PDT) cancelou almoço em homenagem pelo aniversário dele, que estava sendo articulado por amigos e admiradores, para esta quinta-feira (17), no restaurante do Mercado Central.

Bem-vindo

Em conversa animada e amistosa durante evento comemorativo pelos 10 anos da TV Verdes Mares Cariri, na última terça-feira (15), prefeitos Argemiro Sampaio (Barbalha) e José Ailton Brasil (Crato) se mostravam animados com a perspectiva do recebimento dos royalties do pré-sal a que têm direito seus respectivos municípios. Dinheiro novo não previsto no orçamento e que chega em boa hora para ajudar as prefeituras a manterem suas contas em dia.

Será?

Prefeito de Barbalha e candidato à reeleição, Argemiro Sampaio (PSDB) aposta com quem quiser que o candidato de Camilo Santana para enfrentá-lo será, novamente, o hoje deputado estadual Fernando Santana, a quem derrotou em 2016. Para Argemiro, só Santana é capaz de unir os aliados do governador em torno de uma única candidatura. O deputado, no entanto, tem negado que entrará na disputa e tem sido até especulado para disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte. É aguardar e conferir.

Na Câmara

Romildo Rolim participou de audiência pública, na Câmara dos Deputados, ontem, sobre a colaboração dos bancos públicos no fomento à ciência, tecnologia e inovação. O presidente do Banco do Nordeste detalhou os resultados operacionais da Instituição para parlamentares da bancada nordestina na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e falou sobre as ações de estímulo ao desenvolvimento regional e à inovação, incluindo o crédito especializado com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).