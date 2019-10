PSDB já de olho em 2020

O PSDB lança no próximo dia 26 o Movimento Ocupa Fortaleza, que servirá de base para elaboração de propostas para a cidade, que serão incorporadas ao debate nas eleições municipais do ano que vem. No lançamento do evento, no auditório da ACEAV, a partir das 14h, o segmento Juventude será o primeiro a receber foco nas discussões. O presidente do diretório municipal do PSDB-Fortaleza e pré-candidato a prefeito, Carlos Matos, quer ampliar os debates até o fim do primeiro semestre de 2020.

Apicultura em debate

A apicultura no Ceará será tema de audiência pública, nesta segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa. Segundo o presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, deputado Acrísio Sena (PT), conforme dados da Câmara Setorial do Mel, a atividade apícola está presente em 80% dos municípios do Estado, que está hoje entre os cinco maiores produtores de mel do Brasil. Em 2010, o Ceará exportou US$ 9,721 milhões.

Reajuste

88 cidades do Ceará reajustaram salários de professores, segundo pesquisa da Secretaria de Comunicação da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará (Fetamce). Os dados são de 2019. A atualização acontece na semana em que se celebra o dia dos educadores e confirma que em 86 municípios a reposição na remuneração do magistério foi igual ou superior a 4,17%, índice estipulado pelo Ministério da Educação (MEC).

Não às drogas

O poeta Bráulio Bessa será a estrela no lançamento do Movimento Vidas, projeto de prevenção às drogas da Assembleia Legislativa e Câmara de Fortaleza em parceria com o Sistema Verdes Mares. O evento de abertura será às 14hs desta segunda-feira (21), no Teatro São José, com o Seminário de Formação de Multiplicadores.

Craturismo

O programa de turismo "Crato de Emoções" será lançado nesta segunda-feira (21), no Centro de Eventos, na Secretaria do Turismo do Estado. O projeto foi idealizado para ser um marco na forma como o município trabalha, implanta e investe no Turismo. Nele foram traçados três focos principais de atrativos: Aventura, Cultura e Fé.

Tecnologia, inovação e análise de dados foram temas centrais do TCE Analytics Day, realizado nesta sexta-feira (18). O público lotou o auditório do TCE durante todo o dia, com palestras sobre o uso de estatística digital para tomada de decisões mais eficientes, fomentando novas iniciativas e debates sobre possibilidades da área da tecnologia.

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado - FAEC, Flávio Saboya, receberá a Medalha Arrojado Lisboa, como colaborador incansável do DNOCS, nas festividades pelos 110 anos da Autarquia. Será no dia 21/10.