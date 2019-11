Previdência no radar do Legislativo

Ao acompanhar o presidente Jair Bolsonaro no ato de entrega da Proposta de Pacto Federativo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um discurso de agradecimento. No gabinete da Presidência do Senado, ele fez questão de agradecer o empenho da Casa em torno das reformas, agradecendo em especial o trabalho do senador Tasso Jereissati (PSDB) na condição de relator da reforma da Previdência. Tasso está incluindo estados e municípios na nova previdência, que deve ter outro avanço no Congresso nesta quarta-feira (6). Senadores podem votar a PEC Paralela na CCJ e no Plenário - os dois turnos no mesmo dia. Com isso, a proposta seguiria para análise dos deputados federais.

Mexer em vespeiro

Não é ilógica a proposta do ministro Paulo Guedes de extinguir municípios de até 5 mil habitantes que não arrecadam o suficiente para se autossustentar. De fato, boa parte não tem e talvez nunca terá essa condição. Porém, extinguí-los, é outra história. Ora, viraram municípios por razões políticas. As mesmas razões que deverão mantê-los.

Transformação

Toda obra é importante. Umas, no entanto, tornam-se mais especiais quando impactam quem pouco ou quase nada tem. Imagine uma rua com drenagem, terraplenagem, pavimentação com bloquetes, calçadas padronizadas e rede de saneamento básico. Pensou na nova Beira Mar? E que tal isso num bairro pobre? Pois é o que o prefeito Roberto Cláudio promete em 80 vias do Jangurussu. Para já. As obras foram autorizadas na última segunda-feira (4). Uma baita transformação numa área que cresceu em torno de um lixão.

In loco

O secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, estará pessoalmente, nesta quarta, na foz do Rio Jaguaribe, em Fortim, acompanhando os trabalhos da empresa contratada pelo Governo do Estado que está colocando as barreiras de contenção da mancha de óleo que está atingindo o litoral. "Segundo estudos da Marinha, ventos e correntes marítimas podem tornar esta região vulnerável e lá temos mangue, criação de camarão, pesca artesanal e abastecimento de água, por isso redobramos o cuidado", explicou.

Observatório

Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Ceará da Assembleia Legislativa visita o Observatório de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira. A comissão presidida pelo deputado Salmito Filho trabalha para propor um planejamento estratégico das regiões cearenses e vão em busca de fundamentações técnicas. Antes, já visitaram o Instituto de Planejamento do Ceará (Ipece), Projeto Ceará 2050, a Fiec e o Sebrae.

Cine popular

No embalo da redação da prova do Enem, no último domingo, cujo tema era 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil', o prefeito Argemiro Sampaio (PSDB) aproveita para lembrar que Barbalha tem um projeto nesse tema. Lá tem o Cine Popular, com duas sessões gratuitas toda sexta-feira, no antigo Cine Neroly, que foi modernizado e climatizado.