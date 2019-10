Prevenir para não remediar

Uma força tarefa de governantes e parlamentares foi mobilizada para acompanhar e dar suporte ao resgate das vítimas do desabamento do Edifício Andrea, no Dionísio Torres, em Fortaleza. O governador Camilo Santana cancelou agenda em Brasília e, junto com o prefeito Roberto Claudio, deputados e vereadores, acompanharam boa parte do trabalho dos bombeiros, policiais, médicos e socorristas no local da tragédia.

É importante que as autoridades se mostrem solidárias m momentos assim. É óbvio que pouco podem contribuir, na prática, nesses momentos, mas a presença tem um peso simbólico, como que mostrando aos governados que eles não estão abandonados à própria sorte.

No entanto, contribuirão muito mais se, após mais essa tragédia, se debruçarem num esforço para, juntos, legislativo e executivo criem e executem mecanismos que realmente possam prevenir desastres assim.

Obras paradas

A travessia urbana da BR-222 em bairro populoso de Tianguá já matou moradores por atropelamento e será tema de audiência pública nesta quinta-feira (17) com a presença dos deputados Junior Mano e Leônidas Cristino. Eles integram a comissão externa da Câmara Federal sobre obras inacabadas. Farão visita técnica a este trecho da rodovia e outros que não foram concluídos em São Luís do Curu e Umirim.

Hospital

O deputado estadual Edilardo Eufrásio (MDB) pretende encaminhar requerimento ao governador Camilo Santana, pedindo a liberação do funcionamento do Hospital Regional de Itapipoca. A abertura do hospital vai beneficiar 700 mil pessoas de Itapipoca e toda a região dos vales do Acaraú e do Curu. Hoje, em caso de emergência, os pacientes são direcionados para Quixeramobim.

Por causa deles

Queiroz Filho (PDT), presidente da Comissão de Educação na Assembleia, aproveitou o Dia do Professor (15/10), para destacar o corpo docente do Estado como responsável pelos resultados na área. "Se não fosse pelo trabalho das professoras e professores, não teríamos o privilégio de dizer que o Ceará tem a melhor educação do país", disse.