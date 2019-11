Presidente do TJCE anuncia investimentos no Cariri

Em viagem a Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, anunciou investimentos de R$ 8,8 milhões na 1ª Zona Judiciária, que contempla 29 comarcas daquela região.

Os recursos do programa “+ Interior” proporcionarão melhorias em infraestrutura e tecnologia, beneficiando os operadores do Direito e população.

Durante reunião com magistrados e servidores, nesta sexta-feira (1º/11), o presidente ouviu as demandas e conversou sobre os projetos para incremento da celeridade e das condições de trabalho.