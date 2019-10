Políticas de segurança pública do Ceará serão discutidas em Brasília

A redução dos índices de criminalidade no Ceará virou assunto nacional.

Afinal, nos últimos anos, o Ceará sempre se destacou negativamente com números alarmantes, com Fortaleza aparecendo como uma das cidades mais violentas do mundo.

Porém, o governo cearense reagiu e, concomitantemente com a adoção de políticas sociais de prevenção, adotou inteligência e tecnologia de ponta no combate à violência, além de retomar o controle sobre o sistema penitenciário, desarticulando o comando do crime organizado.

Deu resultado e os números da criminalidade têm caído progressivamente.

E os deputados da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal querem entender o que levou a essa reviravolta.

Para tanto, convidaram os responsáveis pelo programa de segurança pública cearense para um debate na Câmara Federal,

Estarão lá o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa; o secretário da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque; o superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, Aloísio Vieira Lira Neto; o coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, José Antônio Fernandes Macedo; e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Marco Furtado.

A audiência será realizada nesta quarta-feira (23), às 16h30, no plenário 6 da Câmara.