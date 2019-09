Paulo César Norões: Mobilidade urbana é a marca da gestão RC

Roberto Cláudio reforça ainda mais a principal marca de sua gestão, ao lançar, hoje, a Semana da Mobilidade de Fortaleza 2019, às 9 horas, no Observatório de Fortaleza. Sempre com o apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global e da Parceria por Cidades Saudáveis.

O prefeito vai aproveitar para apresentar a nona edição do Relatório Anual de Segurança Viária, com análises aprofundadas dos registros de acidentes de 2018. A boa notícia é que houve redução no número de sinistros, muito pelas iniciativas da Prefeitura para humanizar o trânsito de Fortaleza.

Kassab no Sertão

Comitiva do PSD começa nesta quarta périplo pelo interior. O primeiro dos cinco encontros que o partido vai realizar nesta semana será em Limoeiro do Norte. O objetivo é filiar novos membros e definir estratégias para as eleições do próximo ano. Presidente nacional de honra do PSD, Gilberto Kassab, acompanha as lideranças estaduais da legenda, ex-vice-governador Domingos Filho, deputado federal Domingos Neto e as deputadas estaduais Patrícia Aguiar e Érika Amorim, presidente do PSD Mulher.

Tucanos em ação

Presidente estadual do PSDB, Luiz Pontes, trabalha com a perspectiva de garantir candidaturas próprias nos 60 maiores municípios cearenses. E há tucanos fortes dispostos a encarar as disputas, como o deputado federal Roberto Pessoa, em Maracanaú; deputado estadual Nelinho Freitas, em Juazeiro do Norte; vereadora Emilia Pessoa, em Caucaia; além do ex-deputado Carlos Matos, em Fortaleza.

Tuberculose

Comissão do Comitê Estadual de Luta Contra a Tuberculose do Estado reuniu-se ontem com o deputado Acrísio Sena (PT), criador da Frente Parlamentar Estadual Mista de Luta contra a Aids e a Tuberculose. A comissão apresentou dados epidemiológicos da Tuberculose no Ceará e a situação da assistência às vítimas dessa patologia. Acrísio reafirmou intenção de articular recursos para o Comitê, de forma a fortalecer a parceria.

Articulações

Deputado Leonardo Araújo está de licença na Assembleia, mas segue fazendo política. Além de visitar as bases e organizar o MDB no interior, se reúne sempre com Eunício Oliveira, presidente do partido, para traçar estratégias para as eleições de 2020. Leonardo tem discutido com lideranças políticas de Trairi a possibilidade de lançar sua esposa, Ana Paula Araújo, como candidata da oposição à Prefeitura.

Cursos

Começou a primeira turma do curso de liderança em gestão com secretários, coordenadores, gerentes e chefes de setores do Tribunal de Justiça na Capital e interior. Ao todo, serão 480 pessoas qualificadas. O próprio desembargador Washington Araújo, presidente do TJCE, faz parte de um grupo de estudantes de MBA na Escola de Magistratura (Esmec). O curso é ministrado pelo instituto Publix e as aulas acontecem na Esmec, em sobral e Juazeiro.