Paulo César Norões: Contra as privatizações

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) da Assembleia Legislativa realiza, hoje, às 15h30, audiência pública para debater a privatização do Serpro e da Dataprev e suas consequências no Ceará. A iniciativa é deputado Elmano Freitas (PT).

Em agosto último, o Governo Federal anunciou uma lista com 17 empresas públicas federais que serão privatizadas no próximo período. Entre as empresas listadas, estão o Serpro e a Dataprev.

No entender do deputado Elmano, essas duas empresas de processamento de dados, além de rentáveis e superavitárias, contêm informações estratégicas para o País, acerca da renda, patrimônio e previdência social da população brasileira. "Todos esses dados poderão passar a ser hospedados em servidores privados, pondo em risco quase a totalidade dos beneficiários do INSS, de natureza frágil, além de comprometer soberania do país sobre informações extremamente sensíveis. Desse modo, não faz sentido para o Estado brasileiro privatizar empresas tão estratégicas para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento e que reúnem informações do conjunto da nossa população", explica Elmano Freitas.

Mudou de ideia

Na última vez que encontrei Ely Aguiar, ele me dizia que sua trajetória na política estava encerrada, que passaria a dar prioridade às suas atividades como comunicador, além de curtir um pouco mais a vida. Pelo visto, mudou de ideia. O ex-deputado acaba de se filiar ao PSD e, inclusive, vai presidir a legenda em Fortaleza. O convite foi feito pelo presidente estadual da sigla, o ex-vice governador do Ceará Domingos Filho. Ely não só aceitou como já projeta uma nova candidatura. "Abraço esse novo momento com o entusiasmo e a disposição de quem acredita na força da sigla para as eleições de 2020", declarou.

Comemorou

Domingos Filho considera a chegada de Ely Aguiar como uma importante aquisição para o atual momento do PSD. Principalmente pela populatidade em Fortaleza, "onde sempre teve votação expressiva em disputas vitoriosas que o levaram por três vezes à Assembleia Legislativa." Ely Aguiar deixa o Democracia Cristã após 14 anos. O desligamento já foi comunicado ao presidente nacional do partido, José Maria Eymael. Ely acompanhará o novo partido na definição de composições nas eleições do próximo ano.

Primeira infância

O vereador Gardel Rolim protocolou na Câmara de Fortaleza Projeto de Lei que cria a Política Municipal de Saúde da Primeira Infância, no Município. A ideia é o Poder Público instalar, serviços para a saúde na primeira infância que atendam às especificidades dos primeiros anos de vida da criança, visando garantir seu desenvolvimento integral.

Estatuto

Deputado Acrísio Sena recebeu ontem mais de 150 pessoas na Câmara de Vereadores de Quixeramobim. Foi ouvir propostas da população e de autoridades locais para o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. Quer replicar, no interior, o sucesso obtido em Fortaleza, também por iniciativa dele. "Queremos assegurar direitos para mais de 2 milhões de pessoas em todo o Estado", reiterou Acrísio.

Ipu será o primeiro município do Ceará a ganhar o Projeto Olhar a Cidade, desenvolvido pela Federação dos Dirigentes das Câmaras Lojistas do Ceará, com apoio das CDLs regionais. O próprio presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, ao lado da equipe técnica, anunciou a novidade no estúdio da Rádio Regional daquela cidade.

A principal novidade é a chamada "Rua Gentil", com arborização, jardins, calçadas acessíveis, paradas de ônibus sustentáveis, mobiliários urbanos, segurança e estações de bicicletas. Para Freitas Cordeiro "cada município tem que crescer com visão regional".