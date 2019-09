Paulo César Norões: Ciro diz que não mudará seu estilo

Ciro Gomes tem sido incisivo nas entrevistas ao comentar o desempenho do Governo Bolsonaro, ao tempo em que segue nas críticas à falta de uma mea-culpa do PT pelos erros cometidos quando no Poder e a ausência de discurso alternativo para o 'Lula Livre'. Ciro se diz decepcionado com o momento da democracia brasileira, mas, ao mesmo tempo, mais maduro para "ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo".

O curioso é que, ao mesmo tempo, justifica o estilo duro - por vezes cáustico - do seu discurso, pela necessidade de ser claro com as pessoas. Apesar da insistência de assessores e aliados para que modere um pouco mais o discurso, Ciro diz que não pretende mudar para se adaptar a um estilo que caia nas graças do eleitorado. Até porque, deve pensar lá com seus botões: se Bolsonaro chegou à presidência falando o que dá na telha, por que ele, Ciro, iria fazer diferente?

Água de beber

O povo cearense vive sob constante escassez de água potável, principalmente no interior. Pela proximidade com o Governo Bolsonaro, o deputado federal Heitor Freire (PSL) tem toda a condição para tentar minimizar essa situação. Por intermédio dele, na cidade de Quixelô serão construídos dez poços profundos. O trabalho começou nesse fim de semana e, quando concluído, vai beneficiar 552 famílias.

Pra comemorar

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o deputado Queiroz Filho destacou os resultados positivos do Estado segundo o Censo Escolar sobre Educação Infantil do Inep, de 2018. "Maior número de matrículas em creches. A quarta maior rede de estudantes em escolas públicas do País, com cerca de 220 mil alunos, e a maior em escolas de tempo integral. 1º lugar em matrículas no Nordeste. É uma política vencedora, exemplo para todo o Brasil", disse.

Sem crise

A notícia de que Vanderlange Sousa seria candidata a vereadora pelo Pros, em Fortaleza, estava causando burburinho no seio dos apoiadores do deputado federal Capitão Wagner. Isso porque a moça em questão é irmã do prefeiturável e poderia, na visão de alguns, levar algum tipo de vantagem em relação aos demais candidatos. O Capitão, no entanto, aproveitou evento na última sexta-feira, no shopping Del Paseo, para dizer que Vanderlange não será candidata.

Bola branca

Todos lembram que no início do ano houve, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, uma onda de atentados, dentro e fora dos presídios. Tudo foi colocado na conta das facções criminosas. Governador Camilo foi buscar em Brasília Mauro Albuquerque para comandar a neosecretaria da Administração Penitenciária. Hoje, o Ceará é exemplo. A pedido do Governo Federal, deslocou 21 agentes penitenciários para reformar a segurança nos presídios do Pará.

Governador Interino

Com a viagem de Camilo Santana e Izolda Cela para o exterior, o presidente da Assembleia, José Sarto, é governador até quarta-feira. É a segunda vez que ele assume.